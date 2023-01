Giorno della Memoria: in scena la storia del Pugile zingaro

Venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 21.00, presso il Centro civico Agorà di Arese, andrà in scena "Via da lì, storia del pugile zingaro" in occasione del Giorno della Memoria.

La storia del Pugile zingaro

Nato ad Hannover, Johann Trollmann, soprannominato Rukeli apparteneva alla comunità sinti. Fu il primo pugile professionista a introdurre “il gioco di gambe”, anticipando quello stile che anni dopo avrebbe reso famoso Cassius Clay. Ma nella Germania nazista il “vero pugile” doveva stare fermo al centro del ring e tirare pugni con forza e virilità.

Il “ballerino zingaro” non poteva certo essere il campione e fu condannato a un’implacabile discesa negli abissi. Una “piccola” vicenda umana per raccontare la Storia e una delle sue più grandi tragedie: il genocidio di intere etnie, culture e diversità ad opera dei nazisti.

Tutte le informazioni sullo spettacolo

Progetto e interpretazione Walter Maconi · Regia e Drammaturgia Lucio Guarinoni e Walter Maconi – Produzione Pandemonium Teatro

Lo spettacolo fa parte della rassegna teatrale Scenari. Info e locandina: https://comune.arese.mi.it/novita/eventi/via-da-li-storia-del-pugile-zingaro/