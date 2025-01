Giorno della memoria, Facchetti a Settimo

Giorno della memoria e giorno del Ricordo a Settimo Milanese.

Giorno della memoria

Si avvicinano le due date commemorative dedicate al Novecento. La prima, quella del 27 gennaio, la Giornata della Memoria dell’Olocausto, per non dimenticare la tragedia della Shoah. La seconda, il 10 febbrario, il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle Foibe.

Anche quest’anno i due appuntamenti saranno ricordati con alcune iniziative promosse in biblioteca comunale.

Biblioteca

Lunedì 20 aprirà la mostra, che resterà visitabile sino all’1 febbraio, dedicata alla Shoah. «Atleti nei lager» racconterà attraverso una serie di immagini la storia di atleti deportati nei campi di concentramento nazisti. Uno sguardo differente per ricordare quanto la follia nazista, esportata anche in Italia, abbia colpito anche gli atleti dell’epoca. La mostra sarà accompagnata dal tradizionale banchetto con una selezione di libri e film sul tema dell’Olocausto a cura dei bibliotecari.

Gianfelice Facchetti

Infine, lunedì 27 è in programma lo spettacolo di Gianfelice Facchetti, il figlio di Giacinto, dedicato all’allenatore di calcio Arpad Weisz. Ebreo, vincitore di tre scudetti italiani con Inter e Bologna, morì nel 1944 ad Auschwitz. «Arpad Weisz – Se il razzismo entra in campo» è in programma lunedì sera 27 gennaio con ingresso gratuito all’auditorium Marchesini.

A febbraio sarà invece la volta del ricordo delle vittime delle Foibe: in biblioteca banchetto con selezione di libri a tema negli orari di apertura dall’8 al 15 febbraio.