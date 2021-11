Giornate Fai per le scuole: visite guidate anche a Legnano e Castano Primo

Educazione tra pari

Gli alunni delle elementari e medie alla scoperta dei beni del territorio con la guida degli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente formati.

Giornate Fai per le scuole anche a Legnano e a Castano Primo.

Giornate Fai per le scuole: una settimana di educazione tra pari

Una settimana di visite scolastiche esclusive, condotte dagli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari Fai e dai loro docenti per godere delle bellezze del nostro Paese sul territorio. Nel pieno dello spirito Fai, gli studenti delle avranno la possibilità di conoscere e visitare luoghi del proprio territorio poco noti al grande pubblico. Tutte le visite saranno rivolte ad altri studenti delle scuole che hanno aderito all'iniziativa, in un interscambio culturale dove i protagonisti sono i giovani e le scuole. La Delegazione Fai Ovest Milano ha organizzato delle giornate di visita ai seguenti beni: Chiesa della Natività di Maria (detta la Madonnina) di Legnano, domenica 21 novembre 2021, a cura degli studenti della classe 5ª B del corso Turismo dell'Istituto Carlo Dell'Acqua di Legnano; Santuario della Madonna delle Grazie di Legnano, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 novembre, a cura degli studenti della classe 5ª B del corso Turismo dell'Istituto Carlo Dell'Acqua di Legnano; Villa Rusconi a Castano Primo, sede del Comune, giovedì 25 e venerdì 26 novembre, a cura degli studenti dell'Istituto Torno di Castano Primo. A partecipare come visitatori saranno gli alunni della scuola primaria Falcone-Borsellino di Castano Primo e quelli delle scuole secondarie di primo grado Dante Alighieri e Bonvesin de la Riva di Legnano.

Il "grazie" del Fai a quanti hanno aperto i loro beni per le visite

"Un ringraziamento particolare va a monsignor Angelo Cairati, parroco di San Magno di Legnano e prevosto della città, a don Stefano Valsecchi, parroco della parrocchia del Santo Redentore di Legnano, che ci hanno permesso di svolgere le visite nelle chiese legnanesi - dichiara la Delegazione Fai Ovest Milano - Un ringraziamento anche alla professoressa Ilaria Crespi, assessora alla cultura del Comune di Castano Primo per l'ospitalità in Villa Rusconi".