Giornate Fai per la scuola: studenti dell’Ovest Milano Ciceroni su Instagram

L’iniziativa della delegazione Fai Ovest Milano: gli studenti di tre istituti di Castano, Arese ed Abbiategrasso diventano “apprendisti Ciceroni” su Instagram

Il Fai rinnova il suo impegno per la scuola con la prima edizione delle “Giornate Fai per le scuole” in modalità completamente digitale dall’ 8 e sino al 13 marzo. Sono tre gli istituti d’istruzione superiore di competenza territoriale della delegazione Fai Ovest Milano che hanno voluto impegnarsi attivamente: l’IISS Torno di Castano Primo, il liceo Falcone Borsellino di Arese l’istituto Alessadrini di Abbiategrasso.

Più di 60 studenti “Apprendisti Ciceroni” formati dai volontari Fai in collaborazione con i docenti sono stati chiamati a mettersi in gioco in prima persona con video in diretta su Instagram e in differita sul canale IGTV della delegazione Ovest Milano per raccontare la storia di alcuni edifici che vediamo quotidianamente ed ai quali prestiamo poca attenzione, ma che hanno una storia importante che spesso non conosciamo,, video che rimarranno dunque visibili anche dopo il 13 marzo.

I beni protagonisti dei video degli studenti

Il Palazzo potestarile, sede del Municipio di Rho, costruito negli anni ‘20 con grande sfarzo per sottolineare l‘importanza raggiunta da Rho sul territorio. L’edificio è stato presentato dalle studentesse di alcune classi del liceo Falcone Borsellino di Arese, coordinate dalla professoressa Mobilia, che hanno realizzato ben tre video.

Villa Rusconi, sede del Comune di Castano Primo, e la chiesetta di San Salvatore, un gioiellino poco conosciuto di Casorezzo, saranno raccontati dalle classi 3F, 4F, 4E del liceo delle scienze umane dell’IISS Torno di Castano Primo con la professoressa Versetti in diretta Instagram.

Palazzo Cittadini Stampa, che si affaccia sul Naviglio, è presentato con due video dalla 4A del liceo delle Scienze umane dell’IIs Alessandrini di Abbiategrasso, con la supervisione della professoressa Sala.

A questi bravissimi “apprendisti Ciceroni”, che meritano di essere visti su Instagram e sul canale IGTV della Delegazione Ovest Milano”, Fai esprime i più sentiti complimenti