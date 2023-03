Giornate Fai di primavera: dalle Ville al Museo, all'istituto buddista

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Diversi i siti che saranno aperti nell'Ovest milanese.

Giornate Fai di primavera: ecco le aperture

Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Le Giornate FAI di Primavera sono ormai il simbolo di una vocazione collettiva che anima l’Italia: quella per la cura e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Questa manifestazione, ormai nota e consolidata, capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini alla scoperta dei loro territori, si deve all’impegno e alla creatività di migliaia di volontari del FAI, affiancati da altrettanti studenti delle scuole italiane – gli Apprendisti Ciceroni – formati per l’occasione, ma si fonda anche sulla partecipazione di centinaia di istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, che in numero sempre maggiore, di anno in anno, vi collaborano, mettendo a disposizione luoghi, risorse e competenze, perché riconoscono in essa un’occasione unica e imperdibile di promozione e di rilancio, e una buona azione per “il Paese più bello del mondo”, che va a beneficio di tutti. Grazie alle Giornate del FAI luoghi sconosciuti e abbandonati sono tornati all’attenzione del pubblico, e ciò ha cambiato talvolta il loro destino, e luoghi chiusi al pubblico, tradizionalmente non considerati beni culturali, hanno scoperto invece di avere un valore culturale da promuovere e soprattutto condividere.

La Delegazione FAI Ovest Milano aprirà 5 beni: Villa Ida Lampugnani Gajo a Parabiago, Oratorio San Salvatore a Casorezzo, Palazzo Malinverni a Legnano, Museo Onda Rossa a Caronno Pertusella e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai- Centro Culturale Ikeda a Corsico.

Tutte le Aperture previste nell'Ovest Milanese

1)VILLA IDA LAMPUGNANI GAJO

Parabiago

📍Via Matteotti 29

Apertura: sabato 25 dalle ore 10 alle 17 con ultima visita alle 16 e domenica 26 dalle ore 10 alle 18 con ultima visita alle 17

La visita si svolge su due piani senza ascensore, segnaliamo difficoltà per persone con problemi di deambulazione.

Evento speciale, con prenotazione, dedicato ai soci FAI Sabato 25 marzo ore 17.

Musica in Villa: le note del pregevole pianoforte risuoneranno nel salone della Villa in un momento musicale con Maddalena Miramonti, giovane ed affermata concertista di musica classica.

Prenotazioni al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/villa-ida-lampugnani-gajo-parabiago-90402-45015

Realizzata nel 1907 dal senatore Felice Gajo, l'edificio porta il nome di sua moglie. È uno splendido esempio di architettura Liberty, con interni ancora in stile, impreziositi da ricche decorazioni ed oggetti d'arte. Attorno alla villa si sviluppa uno splendido giardino con piante secolari.

Ad accompagnare i visitatori saranno gli apprendisti ciceroni del Liceo Primo Levi di Bollate

2)ORATORIO SAN SALVATORE

Casorezzo

📍viale San Salvatore 15

Apertura: sabato 25 e domenica 26 dalle ore 10 alle 18 con ultima visita alle 17

Il piccolo oratorio di San Salvatore, già documentato nell'anno 922, può trarre in inganno il visitatore per il suo semplice aspetto. Al suo interno, invece, sono conservati preziosissimi affreschi dell'XI secolo!! Una rara testimonianza figurativa della grande stagione romanica milanese. Un bene prezioso, vista la scarsa presenza di reperti figurativi di quel periodo, giunti integri fino ai giorni nostri.

Accanto ai dipinti medievali vi sono anche dei graziosi affreschi rinascimentali. Un collage figurativo unico nel suo genere, nel cuore del contado dell'alto magentino.

Ad accompagnare i visitatori saranno gli apprendisti ciceroni dell' IISS Torno di Castano Primo

3)PALAZZO MALINVERNI (Municipio)

Legnano

📍Piazza S. Magno 9

Apertura: sabato 25 e domenica 26 dalle ore 10 alle 18 con ultima visita alle 17

Palazzo Malinverni porta il nome dell'architetto, Aristide Malinverni, che lo realizzò tra il 1908 e il 1910.

L'edificio venne progettato come nuova sede municipale di Legnano. Il Palazzo è uno splendido esempio di gusto eclettico, dove motivi medievali, rinascimentali ed esotici si mescolano alla tradizione lombarda. Simboli rievocativi della gloriosa Battaglia di Legnano (1176) ed elementi di arredo dal gusto Liberty decorano tutto l'edificio, donando quella tipica eleganza, tutta da scoprire, dei primi anni del Novecento.

Ad accompagnare i visitatori saranno gli apprendisti ciceroni del Liceo G. Galilei di Legnano

4)MUSEO ONDA ROSSA

Caronno Pertusella

📍Corso Della Vittoria 916

Apertura: sabato 25 dalle ore 10 alle 18 con ultima visita alle 17 e domenica 26 dalle ore 10 alle 17 con ultima visita alle ore 16

Evento speciale, con prenotazione, dedicato ai soci FAI Domenica 26 marzo ore 17

Gigi Villoresi raccontato da Valerio Villoresi. Letture di alcuni passi del libro "A tutto gas e senza freni" e proiezione di filmati Luce d'epoca.

Prenotazioni al link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/museo-onda-rossa-45004

Nel 2015 l'Avv. Pierantonio Giussani trasforma uno storico calzaturificio, ormai dismesso, in uno spazio museale per raccogliere la sua collezione di prestigiose automobili: Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Lamborghini ed altre. L' obiettivo di questo progetto è quello di raccontare l'inventiva, la creatività e la tecnologia artigianale, tipiche degli anni d'oro del Made in Italy. All'interno del museo si trovano anche progetti, disegni ed elaborati che testimoniano la vivacità produttiva del settore automobilistico italiano.

Ad accompagnare i visitatori saranno gli apprendisti ciceroni del Liceo G.B. Grassi di Saronno

5)ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI - CENTRO CULTURALE IKEDA

Corsico

📍Via Marchesi 9

Apertura: sabato 25 e domenica 26 dalle ore 10 alle 18 con ultima visita alle ore 17

L'istituto Soka Gakkai di Corsico è stato realizzato presso la cinquecentesca Cascina della Guardia. In questa sede si potrà visitare il sapiente restauro che fonde le tipiche architetture lombarde e gli spazi innovativi, quasi esotici, di uno dei kaikan del Buddismo giapponese più grandi d'Europa.

Ad accompagnare i visitatori saranno gli apprendisti ciceroni del Liceo Rebora di Rho

Per maggiori informazioni di tutte le aperture

📧 prenotazioni.ovestmilano@delegazionefai.fondoambiente.it

Le Giornate FAI di Primavera si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97). A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione.