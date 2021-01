Giornata mondiale delle torte 2021: ecco la nostra ricetta

Oggi, 23 gennaio 2021, è la Giornata mondiale delle torte. O almeno, una delle (tante) giornate mondiali dedicate alle torte… che, ormai – è chiaro – rappresentano sostanzialmente una bellissima scusa per affogare i sensi di colpa post-natalizi quando ci si mette ai fornelli.

E, complice questo semi-lockdown, quale occasione migliore per trascorrere il weekend in cucina tra uova, zucchero e farina? sarà anche un divertimento per i più piccoli. Vi proponiamo un classico, a portata di tutti: la torta della nonna, con ingredienti semplici che facilmente avrete in frigorifero.

Giornata mondiale delle torte 2021: la torta della nonna

Due uova, 450 grammi di farina 00, 160 di zucchero, 200 grammi di burro, la scorza di un limone per la base. Poi, non dimenticate la crema pasticcera, con latte (750 cl), tre uova intere e un tuorlo, 230 grammi di zucchero, 35 grammi di maizena, 30 di farina normale, la scorza del limone.

Prima fate la pasta frolla, mascolando farina e burro freddoapezzi, poi zucchero e uova, infine la scorza grattuggiata. Impastate, ormate un panetto e afte riposare 20-30 minuti in frigo. Per la crema: in un pentolino mettete latte. scorza di limone e fate scaldare lentamente; in una ciotola mischiate uova, zucchero, farina e maizena stacciati. Togliete la scorza dal latte e la pentola dal fuoco, stemperate il composto col latte, poi mettete tutti l’insieme sul fuoco. Mescolando fate cuocere 10-15 minuti. La crema va fatta riposare in una pirofila, ben stesa. Poi si dispone la frolla nella tortiera, la si riempie con la crema (se volete coprite con pinoli) e si inforna, 160° per 50 minuti, poi potete alzare dieci minuti a 180°. Una volta fredda, spolverate con zucchero a velo.

