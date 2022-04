Giornata mondiale dell'arte: arrivano le letture in biblioteca

L'appuntamento

Il laboratorio, previsto per il 15 aprile, è aperto a tutti i bambini dai 6 anni.

Venerdì 15 aprile, in occasione della Giornata mondiale dell’arte, in Biblioteca comunale a Vittuone si terrà la lettura con laboratorio creativo “Attacchi d’arte”, in collaborazione con l’Associazione “Ceramichevole”.

Il laboratorio per i bambini

Il laboratorio, indicato a partire dai 6 anni, avrà inizio alle 16,45. E’ richiesta la prenotazione (tel. 02.90319310 o biblio@comune.vittuone.mi.it )