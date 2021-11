legnano

"Gioia di leggere", al via le iscrizioni al Gruppo di lettura in biblioteca Augusto Marinoni di Legnano.

Sono aperte le iscrizioni al Gruppo di lettura “Gioia di leggere”, che terrà gli incontri con cadenza mensile i sabato pomeriggio alle 16 nella biblioteca “Augusto Marinoni” di via Cavour. Gli iscritti riceveranno indicazioni sul libro da leggersi privatamente e che sarà materia di discussione nell’incontro in biblioteca. A coordinare il gruppo sarà lo staff della biblioteca.

La partecipazione è gratuita. Informazioni e prenotazioni al numero 0331 547370 o via mail a biblioteca.legnano@csbno.net.

