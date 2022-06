"Giappone-Italia: l'amicizia continua 2022" a favore dei profughi ucraini

"Giappone-Italia: l'amicizia continua 2022", l'evento si svolgerà domenica 19 giugno 2022 a Cerro Maggiore.

"Giappone-Italia: l'amicizia continua 2022", nuovo appuntamento

Tutto pronto per "Giappone-Italia: l'amicizia continua 2022", evento organizzato dall'Associazione Gb Giappone nell'ambito della rassegna estiva CerroEstate promossa dal Comune di Cerro Maggiore: appuntamento domenica 19 giugno 2022 dalle 17, in piazza Aldo Moro a Cerro Maggiore, piazza dell'ex municipio (in caso di maltempo l'evento si svolgerà nell'auditorium comunale di via Boccaccio. L'iniziativa vedrà raccogliere offerte da donare al Comitato accoglienza bambini di Chernobyl che, a Cerro e San Vittore Olona, che sta ospitando profughi ucraini. In occasione della celebrazione dell’80esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra il Giappone e la Santa Sede del Vaticano, in continuità con le edizioni precedenti, l’Associazione Gb Giappone propone un programma incentrato sul confronto tra culture e tradizioni di Giappone e Italia.

Musica, danza, rappresentazioni sceniche, esibizione dell’antica spada giapponese e della scherma italiana, accompagneranno il pubblico in un curioso intreccio di temi di varia spirazione.

Chi ci sarà