Gemellaggio musicale fra Abbiategrasso e Ellwangen

Continua il gemellaggio musicale fra le scuole di musica di Ellwangen e il Maffeislab di Abbiategrasso che suoneranno assieme il 9 settembre.

Sono arrivati mercoledì pomeriggio, i ragazzi della scuola di musica di Ellwangen, e fino a domenica saranno ospiti delle famiglie dei ragazzi di MaffeisLab in occasione del “Gemellaggio Musicale ’23”, un appuntamento che ogni anno riunisce ragazze e ragazzi nella grande orchestra del Gemellaggio, una formazione eterogenea e inclusiva che si esibirà sabato 9 settembre, alle ore 21, presso l’Ex Convento dell’Annunciata.

Il Gemellaggio è da ormai più di 25 anni un’esperienza di riferimento per i giovani musicisti abbiatensi, non solo perché il confronto con altri musicisti è sempre occasione di crescita, ma soprattutto perché l’esperienza di condivisione e cooperazione con ragazze e ragazzi provenienti da altri paesi arricchisce la vita di tutte le famiglie coinvolte, aprendo, in alcuni casi per la prima volta, lo sguardo dei giovani studenti su orizzonti europei e non solo “local”.

Una grande amicizia

Una vera e propria finestra sull’Europa, che grazie al linguaggio comune della musica si spalanca senza barriere. Il concerto vedrà l’orchestra interpretare alcune famosissime pagine della musica sinfonica/operistica come La Traviata o l’Andante Festivo di Sibelius, ma non mancheranno le “deviazioni” in repertori moderni e jazz.

Il gemellaggio è realizzato da MaffeisLab con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso. Ingresso libero.