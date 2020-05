Foto di classe: distanti ma uniti

Una foto di classe anche se a distanza. Questa l’idea del Comitato Genitori dell’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Castano Primo per le foto degli studenti di elementari e medie per un anno che è stato del tutto particolare.

Una foto di classe speciale per un anno particolare

“E’ stato un anno a distanza, purtroppo – hanno spiegato dal Comitato Genitori – Agli alunni non è mancata solo la didattica fatta nella maniera tradizionale, ma anche il contatto con i loro coetanei. Così abbiamo pensato che sarebbe stato comunque carino lasciargli un ricordo che fosse di classe, comune. Da 5 anni ormai ci impegnamo a organizzare le foto di fine anno e quest’anno, anche se forse un po’ in ritardo, non abbiamo voluto essere da meno”.

Un collage per ricordo

I promotori così hanno chiesto ai ragazzi delle elementari e delle medie di farsi fare una foto singolarmente a mezzo busto; immagine che poi sarà inviata ai rappresentanti di classe che, a loro volta, la gireranno a un grafico che realizzerà un vero e proprio collage per avere, alla fine, una foto di classe… a distanza. Ma comunque che sia ricordo di un anno particolare vissuto insieme. “Quando le foto saranno pronte troveremo il modo per consegnarle ai singoli alunni – hanno spiegato dal Comitato Genitori – In ogni caso abbiamo notato che l’iniziativa ha riscosso grande successo: famiglie e ragazzi sono stati contenti di avere un ricordo di quest’anno e dei loro compagni”.

