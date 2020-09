Festa patronale di Pontevecchio, via all’edizione 2020 FOTO

Festa patronale di Pontevecchio, frazione di Magenta: è partita l’edizione 2020 del tradizionale appuntamento molto sentito dalla comunità.

Festa patronale di Pontevecchio, frazione in piena attività

E’ partita ufficialmente la festa patronale di Magenta. Un’edizione speciale quella di quest’anno, che dovrà fare i conti con le limitazioni dovute alla pandemia di Coronavirus. E’ in festa la frazione di Pontevecchia che ha vissuto momenti speciali. Proprio per le limitazioni, quest’anno niente spettacolo coi fuochi d’artificio e niente bancarelle così come nulla da fare per l’albero della cuccagna. La celebrazione religiosa che ha dato il via alla festa si è svolta questa mattina, domenica 13 settembre 2020, mentre la sera prima si è potuto gustare birra e salamelle come sempre con ottima partecipazione (come sempre nel rispetto delle norme anti-Covid) presenti anche l’assessore al Welfare Patrizia Morani.

Le foto:



