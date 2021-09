Festa patronale di Cassinetta, San Carlino e 100 anni della banda

Festa patronale di Cassinetta dall'8 al 13 settembre: San Carlino, spettacoli teatrali, 100 anni di banda e bolle di sapone.

Festa patronale: il programma

Superate le polemiche per l'assenza di giostre e fuochi d'artificio (causa covid ed assembramenti), Cassinetta è pronta ad un fine settimana ricco di appuntamenti.

Eccoli: sabato 11 dalle 19 in piazza della Repubblica dimostrazioni e prove delle associazioni sportive del territorio, mentre via Roma, piazza Negri e il parco si animano con street food, risottata Pro loco, birra e salamelle degli Amici della Solidarietà e le bancarelle. In piazza V. Veneto, alle 19,30, ci sarà il concerto: "canzoni d'autore dai quattro angoli del mondo. Alle 23 lungo la passeggiata dell'Amore «The bubbles rock show», tra bolle di sapone, cabaret e rock’n’roll.

Domenica 12 settembre alle 16.30 presentazione de Il Morfo blu, romanzo di Omar Cirulli, lungo la passeggiata dell'amore. In contemporanea, nell'arena del parco De Andrè ci sarà uno spettacolo teatrale per bambini: "Cappuccetto game". Alle 18.30 al centro polifunzionale la proiezione di L'anno che ha cambiato la nostra vita, di Stefano Galimberti. Chiude la domenica uno spettacolo liberamente ispirato al romanzo On the Road, di J. Kerouac, in piazza Liberazione.

Lunedì 13 settembre alle 21 in piazza Negri il concerto del Corpo musicale San Carlo, che celebra cento anni di attività. A seguire, la consegna del San Carlino e delle borse di studio. Nel weekend la banda sarà protagonista anche della mostra La musica nel borgo allestita in sala consiliare.

Per quanto riguarda il programma della parrocchia, alle 21 di giovedì 9 settembre incontro sulla Emergenza educativa con Michele Rabaiotti, direttore della Fondazione Guzzetti di Milano. Domenica 12 alle 10.30 Messa solenne nel 290esimo anniversario della consacrazione della chiesa, alle 16 benedizione con la reliquia della Natività di Maria.