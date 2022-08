"Festa Granda" di Garbatola, tutto pronto per l'evento

"Festa Granda" di Garbatola: torna il grande appuntamento con la tradizione nella frazione di Nerviano.

"Festa Granda", via all'evento

Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid, torna la "Festa granda", l’amatissima festa patronale della frazione di Garbatola. L’evento prenderà il via domenica 28 agosto 2022 e si concluderà il 4 settembre 2022, con il patrocinio del Comune e di Città metropolitana, in collaborazione con l'Asd Upn e Fresian team.

Domenica si inizia alle 9 (partenza in oratorio) con la Pedalata ciclo-culturale alla scoperta di Villa Arconati, alle 14 Bar am Kanal ossia diretta con i dj di Cluster Fm con apertura bar e iscrizione alla "Traversata dei Caimani". Quest'ultimo evento si preannuncia imperdibile con i partecipanti che si tufferanno nel Canale Villoresi: alle 15, dal ponte di via Montenevoso, partenza dalla discesa di via Cantoni a Nerviano poi nuotata sulla lunghezza di 1800 metri (gara aperta a tutti perchè muniti di regolare certificato medico per l'attività agonistica) e, a seguire, "Tuffata popolare" aperta a tutti previa iscrizione e sottoscrizione liberatoria (tutto avverrà in completa sicurezza secondo il protocollo approvato da Areu, saranno presenti soccorritori e personale addetto alla sicurezza); alle 19, in via Gorizia cerimonia di apertura della festa con aperitivo di inaugurazione, saluti del Comune e musica, alle 20 "Cena sota i campan" (prenotazione obbligatoria).

Gli altri appuntamenti

Lunedì alle 16.30, in chiesa, benedizione dei bambini, poi alle 17 "Bimbilandia" in oratorio, alle 18 seconda edizione del "Triathlon Villoresi", alle 19 cena dei bambini, alle 21.15 in chiesa La festa e la musica sacra. Martedì alle 20 4h di mountain bike, alle 21.15 in chiesa La festa e la musica sacra con "InsuBrass"; mercoledì 31 trippata popolare alle 19 in oratorio, alle 20 mini passeggiata in piazza, alle 20.30 Passeggiata sotto le stelle e, alle 21.15 in chiesa, La festa e la musica sacra con chitarra e vo ce (in oratorio gare di Scala40 e All star game pallavolo).

Giovedì, alle 19 in piazza, "Fuori di festa" aperitivo con musica per i più giovani, alle 19 in oratorio arriva la Serata milanese con piatti dell'antica osteria (risotto giallo e osso buco) con la musica de I Ciulandari, nota cover band di Davide Van De Sfroos, alle 21 Speaker corner in piazza parlando di territorio, alle 22 silent disco in piazza. Venerdì Serata tirolese alle 19.30 in oratorio che si trasformerà in un Beer Garden (menu: canederli burro e salvia, stinco e patate arrosto, wurtesl - binachi e neri - con crauti, strudel) e musica dal vivo con la Tirol Band; alle 21 in piazza Speaker corner con la presentazione del libro "La sospensione" di Giuliano Virgilio e, alle 22, Fuori di festa in piazza con i Grate soul (cover punk rock) e i Bfolk (folk'n roll). Sabato serata della polenta alle 19.30 in oratorio (polenta e cinghiale, polenta e salsiccia, polenta e bruscitt, polenta e zola), alle 22 serata jazz and blues in oratorio con Davide Speranza (armonica), Francesco Musazzi (piano) e Santini (batteria), dalle 19 a mezzanotte Fuori di festa e dj set in piazza. Domenica 4 settembre 2022 alle 11.15 santa Messa della festa in oratorio con a seguire la suonata delle campane col tradizionale carillon e benedizione degli automezzi, motocicli ecc; alle 14 mercatino dell'hobbistica, alle 15.30 in oratorio finali del campionato garbatolese di Scala40, alle 15.30 in oratorio Merletto a tombolo, alle 15.30 laboratorio di bolle di sapone per i bambini, alle 16 sempre in oratorio esibizione della Protezione civile e della Croce rossa, alle 17 esibizione dei falconieri, in piazza alle 17 raduno-esposizione di moto Harley-Davidson, alle 18.30 in oratorio fitnwss e alle 19 Serata valtellinese (pizzoccheri e coteletta), alle 21 Speaker corner con il libro Me and John (Lennon) di Francesco Di Bruno. E ancora: alle 21.30 in oratorio il Varie-Gatola show, alle 22 Fuori di festa in oratorio con i Pussy Galore (cover punk rock) e gran finale con i fuori d'artificio alle 22. Per tutti gli eventi www.garbatola.it