Festa di primavera, tutto pronto per la prima edizione

Festa di primavera a Cantone, frazione di Nerviano.

Festa di primavera, è tutto pronto

Tutto pronto per la prima edizione Festa di primavera a Cantone, frazione di Nerviano. L'appuntamento è per domenica 11 maggio 2025, a cura dell'associazione Tant Par Fa Quajcoss, col patrocino del Comune. Da ricordare che, grazie a un'apposita intesa firmata col Comune stesso, l'associazione ora si sta prendendo cura del verde che si trova nella piazza di Sant'Anna.

Il programma

La giornata avrà inizio alle 10 con PuliAmo Cantone, un'attività di raccolta rifiuti che prenderà il via proprio dalla piazza e vedrà la collaborazione di Legambiente Nerviano e della Protezione civile di Nerviano; dalle 15 la festa entrerà nel vivo con la cerimonia di inaugurazione che segnerà ufficialmente l'adozione del verde pubblico di piazza Sant'Anna da parte dell'associazione così come l'attivazione delle nuove Little free library e la realizzazione della Panchina rossa, simbolo di impegno contro la violenza di genere. Il pomeriggio proseguirà poi con momenti di intrattenimento per i più piccoli, un laboratorio creativo per realizzare un dono speciale per la Festa della ama e una golosa merenda conviviale per grandi e piccini offerta dall'associazione.