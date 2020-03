Festa del papà, il sindaco: “Siate guide autorevoli e amorevoli”

Festa del papà, gli auguri del sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi per tutti i papà.

Festa del papà, l’augurio del primo cittadino

Il 19 marzo si celebra la Festa del papà. Un avvenimento per il quale il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi ha inviato un pensiero a tutti i concittadini, rivolgendosi poi a tutti i padri: “Cari Sanvittoresi,

oggi è il 19 marzo, la festa del papà. “Come mai questa data? Oggi è San Giuseppe, il padre putativo di Gesù che simboleggia tutti i papà del mondo e ne è il loro specialissimo protettore – afferma il sindaco nel suo messaggio – Papà, voi rivestite un ruolo importante e determinante nella vita dei vostri figli. La vostra presenza fatta di gesti, di parole, di sguardi trasmette loro la fiducia in se stessi indispensabile per affrontare la vita. Tanti, tanti anni fa, la solennità di San Giuseppe era un appuntamento gioioso per tutta la comunità sanvittorese perché si festeggiava anche il nostro parroco don Giuseppe Magni, figura carismatica per il paese: il salone dell’oratorio maschile era strapieno di gente che assisteva all’esibizione di ragazzi e giovani preparati da suor Maria Graziosa, direttore artistico pieno di grinta e di fantasia. Un po’ di nostalgia mi riempie il cuore per quei momenti sereni che anche ora, in questo difficile periodo, riescono a darmi la forza e lo spirito giusto per affrontare, giorno dopo giorno, i problemi che si presentano. Anche a voi, papà, chiedo questo: vivete con i vostri figli la realtà di oggi in modo che ne portino negli anni futuri l’esperienza positiva di condivisione speciale; una vicinanza che vi leghi ancora di più, che accresca il vostro ruolo di guida autorevole e amorevole. Tanti auguri a tutti i papà!”.

