Federico Ingrassia, l’educatore torna protagonista in tv

Federico Ingrassia: il giovane educatore ha partecipato alla trasmissione “L’eredità” condotta da Flavio Insinna. Residente a Gorla Maggiore, lavora allo Ial di Legnano e al Ciofs di Castellanza.

Federico Ingrassia in televisione

Una nuova esperienza in tv per Federico Igrassia. Il 22enne, residente a Gorla Maggiore ed educatore in due scuole superiori ossia lo Ial di Legnano e il Ciofs di Castellanza, è stato protagonista della puntata di mercoledì sera del famoso programma televisivo “L’eredità” della Rai condotta da Flavio Insinna.

“E’ stata un’esperienza bellissima – racconta Federico – La tensione ha fatto cornice in quel bellissimo quadro che è la tv e le telecamere e il pubblico presente. Ho superato dei casting a Milano con prove di cultura generale, poco dopo è arrivata la chiamata che mi confermava la mia presenza per una puntata”. Federico è arrivato fino al quarto gioco, poi è stato il terzo a essere stato eliminato.

“Ho conosciuto bellissime persone tanto che ne è nata una bellissima amicizia” aggiunge Ingrassia che nel 2017 aveva partecipato a “Caduta libera” con Gerry Scotti.

