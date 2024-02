Alla biblioteca di Mazzafame di Legnano, dal 2 marzo, il sabato comincia con le “Favole a colazione”, la nuova iniziativa del programma della Bibliocomunità rivolta ai bambini.

Favole a colazione: da sabato l'appuntamento in biblioteca

Ogni sabato l’appuntamento sarà in biblioteca alle 10 con le letture ad alta voce da parte delle bibliovolontarie e, per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di fare colazione a un prezzo speciale al bar del Centro Pertini – Il Salice per tutte le bambine e i bambini che prenderanno in prestito un libro dalla biblioteca.

Titolo del primo appuntamento sarà “L’albero”; una lettura ad alta voce e un piccolo laboratorio creativo curato dalle bibliovolontarie per bambini dai 4 ai 7 anni. La partecipazione è gratuita su prenotazione allo 0331547370 o all’email biblioteca.legnano@csbno.net .