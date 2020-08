Favi di calabroni in casa: interviene la Protezione Civile – LE FOTO

Favi di calabroni in due abitazioni a Castano Primo: interviene la squadra imenotteri della Protezione Civile.

Favi di calabroni nelle abitazioni: l’intervento della ProCiv

Nella serata di venerdì 21 agosto 2020, la squadra imenotteri dellaProtezione Civile di Castano Primo è stata chiamata per rimuovere due grossi favi di calabroni in due distinte abitazioni della città. “Nel primo intervento il grosso favo era all’interno di una intercapedine di un muro – hanno spiegato i volontari sulla loro pagina Facebook – Nel secondo invece i calabroni hanno costruito le loro celle all’interno di una cassa acustica riempiendola completamente”.

L’utilizzo di schiumogeni riempitivi

“Per tutti gli interventi sono stati usati appositi schiumogeni riempitivi e le fessure sono state in seguito sigillate – hanno continuato dalla Protezione Civile – I nostri volontari sono sempre disponibili anche in questi giorni di ferie e pronti ad intervenire per qualsiasi situazione si presenti sul nostro territorio”.

