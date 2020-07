Farina Jazz Festival a Settimo Milanese questa sera.

Farina Jazz festival a Settimo

Confidando nel bel tempo, il Parco Farina torna ad animarsi sabato sera con il primo dei tre spettacoli del Farina Jazz Festival organizzato dalla Pro Loco di Settimo Milanese e ideato dal socio Lucio Vecchio. Il programma prevede infatti il concerto del Trummer Angelucci Duo, formato da Olivia Trummer al pianoforte e alla voce, e da Nicola Angelucci alla batteria.

Tre concerti a ingresso gratuito

Appuntamento alle 21 e 30 al parco: l’ingresso sarà gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti a sedere, che saranno circa 150 con le sedie distanziate fra loro e diversi percorsi per ingressi e uscita.

Il secondo appuntamento è organizzato per sabato 25: in questo caso si esibirà l’Alberto Dipace Trio, composto dai tre mostri sacri del jazz locale Alberto Dipace, Danilo Gallo e Ferdinando Faraò. Ultimo appuntamento infine il primo agosto con il Max Onore trio: Max Onore, Alberto Bonacasa e Roberto Piccolo.

TORNA ALLA HOME