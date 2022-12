FAI per l'Italia: la collaborazione con Coop Lombardia

Dal 19 dicembre 2022 fino al 30 settembre 2023, in tutti i punti vendita Coop Lombardia della regione sarà infatti possibile donare a sostegno del FAI attraverso la Card “FAI per l’Italia” del valore di 5 euro. La Card consentirà un ingresso omaggio, a fronte di un biglietto acquistato, per visitare uno tra i

numerosi Beni di cui la Fondazione si prende cura ogni giorno su tutto il territorio nazionale.

Coop Lombardia lancia la card FAI per l'Italia

I contributi raccolti nell’ambito dell’iniziativa verranno interamente devoluti all’attività di missione del FAI, per la tutela e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio storico, artistico e naturalistico che l’Italia custodisce.

Così il vicepresidente di Coop Lombardia Alfredo De Bellis ha commentato la nuova collaborazione