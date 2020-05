Fabrizio Gifuni ospite del cineforum online

Fabrizio Gifuni ospite d’eccellenza del cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano.

Fabrizio Gifuni protagonista di un dibattito online

L’appuntamento con il celebre attore è in calendario per mercoledì 6 maggio, alle 18.30. Dopo i due dibatti online (“Il sindaco del Rione Sanità” e “Divorzio all’italiana”), il cineforum legnanese (online per l’emergenza Coronavirus) ha pensato di proporre qualcosa di diverso, un’occasione speciale per i suoi soci e per chiunque voglia partecipare. “Mercoledì l’attore protagonista Fabrizio Gifuni si collegherà con noi (ecco il link: https://meet.google.com/ ahd-vnvj-prz) per discutere insieme del film “Dove non ho mai abitato”, disponibile su Netflix e su altre piattaforme a pagamento (Chili, Google Play, iTunes, Rakuten, TIMVIsion) – spiega Sergio Grega, presidente del Marco Pensotti Bruni – Un appuntamento speciale con uno dei più importanti attori italiani di cinema e teatro che ha creduto fortemente in questo film”. Il dialogo sarà moderato da Sergio Grega e Celeste Colombo, che introdurranno l’evento per poi lasciare spazio anche alle domande di chi si collegherà.

