Evaristo Beccalossi, l’ex campione dell’Inter cena in paese

Evaristo Beccalossi al Poli Hotel di San Vittore Olona: l’ex calciatore e commentatore televisivo “avvistato” nel noto albergo.

Evaristo Beccalossi a cena in paese

Il suo è un volto noto, non solo per gli amanti del calcio ma perchè rappresenta un pezzo di storia della vita del nostro Paese. Stiamo parlando di Evaristo Beccalossi, il “Becca” come lo chiamano tutti, che ieri sera, lunedì 20 luglio 2020, è stato a cena al Poli Hotel di San Vittore Olona.

Acquistato dall’Inter a fine stagione 1977-1978, ha vestito la maglia neroazzurra fino al 1984, 6 anni nei quali ha collezionato 216 presenze tra campionato, coppe europee e Coppa Italia e segnando 37 goal (memorabile la sua doppietta nel derby che l’Inter vinse il 28 ottobre 1979). Nella sua carriera non si può dimenticare lo scudetto del 1979-1980, la semifinale di Coppa dei Campioni 1980-1981 e la vittoria della Coppa Italia 1981-1982. Beccalossi è stato anche dirigente di diverse squadre ed è entrato nelle case di milioni di italiani in veste di opinionista di diversi programmi televisivi dedicati ovviamente al calcio.

A fare gli onori di casa è stato il titolare Luigino Poli.

