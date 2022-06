"Estate fuori 2022 Nerviano", via al primo dei maxi eventi in centro

Maxi evento nel centro cittadino di Nerviano: via a "Estate fuori 2022 Nerviano" promosso dall'associazione "Facciamo Quadrato".

"Estate fuori 2022 Nerviano", via al divertimento

Tre maxi appuntamenti nel centro del paese all'insegna di musica e divertimento. Sono quelli in arrivo grazie all'associazione "Facciamo quadrato" che raggruppa commercianti e imprenditori nervianesi che vogliono far vivere il paese. La rassegna estiva si chiama "Estate fuori 2022 Nerviano". E parte sabato 11 giugno 2022: pdj setrimo appuntamento sarà "Fuori tutto" e vedrà, alle 18.30 l'inaugurazione della Panchina rossa (simbolo della lotta contro la violenza sulle donne) in piazza Vittoria, alle 21 sarà la volta delle acrobazie e follie sulle bici in piazza Vittoria, alle 20.30 tutto sarà pronto per l'esibizione di Emiliano che proporrà un tributo a Renato Zero in piazza Italia, e poi dj set e zumba lungo il percorso, dalle 18.30 da piazza Olona a viale Villoresi vi saranno punti ristoro, giochi per bimbi, animazioni ed esposizioni locali.

I prossimi appuntamenti

Secondo appuntamento sarà sabato 25 giugno con "Anni '80": alle 21, in piazza Italia, musica e intrattenimento con Radio 8 Fm, alle 21 latino in piazza Vittoria, alle 21 lungo viale Villoresi si esibirà la Noema Rock Band, e ancora zumba e dj set durante il percorso, dalle 18.30 da piazza Olona a viale Villoresi punti ristoro, animazione per i più piccoli ed esposizioni.

E infine sabato 23 luglio con la "Notte quadra", la Notte bianca nervianese: si partirà alle 21 con Ale dj in piazza Italia, alle 21 in piazza Vittoria concerto de "I Ciulandari", nota cover band di Davide Van de Sfroos che proporrà tutti i più grandi successi del cantautore del Lago di Como, alle 21 eventi anche in piazza 40 con Verderame e Cash Back in piazza Manzoni, lungo il percorso non mancheranno dj set, zumba e karaoke, dalle 18.30 da piazza Vittorio Emanuele a viale Villoresi punti ristoro, giochi per i più piccoli, animazioni, esposizioni locali e il grande spettacolo a led e figure in volo. Tre serate imperdibili quindi, sempre fedeli al motto dell’associazione: tornare a far vivere il centro cittadino così da offrire ai nervianesi (e non) occasioni di svago e di divertimento.