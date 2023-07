"Estate a Villa Adele", via alla rassegna: dalle radio al concerto blues

"Estate a Villa Adele", via alle serate all'aperto a San Vittore Olona.

"Estate a Villa Adele", nuova edizione

Tutto pronto per "Estate a Villa Adele 2023", la rassegna di eventi estivi promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune di San Vittore Olona che prevede tre serate nel parco della biblioteca comunale con inizio alle 21.15.

Si inizia oggi, venerdì, 14 luglio 2023 con la serata dal titolo "Amo la radio '45 (1975-2020)" durante la quale si andrà alla scoperta del mondo delle radio, a 45 anni dalla nascita delle radio libere in Italia, con 45 canzoni che hanno segnato un'epoca alla presenza di Fabio Cassanmagnago, Marco Festivi e Dario Gelmetti, dell'associazione La manifattura col progetto Fucina Fibonaccia.

Torna il grande blues

La sera di mercoledì s19 luglio 2023 sarà invece la volta del concerto blues, con la quarta edizione di "San Vittore Olona in blues": per l'occasione arriverà in paese Nikki Hill, la celebre cantante americana che si esibirà con un vasto repertorio rock e blues.

Musica e poesia

Terza e ultima serata sarà quella di venerdì 28 luglio 2023 con "(Stai per vedere) 3 storie d'amore di Italo Calvino - Omaggio in musica e immagini a 100 anni dalla nascita" con Fabio Cassanmagnago, Dario Gelmetti ed Angela Ieriti, con l'associazione culturale La manifattura e il progetto Fucina Fibonatti. Per informazioni si può contattare la biblioteca: biblioteca.sanvittore@csbno.net - 0331488980-81.

Tre giorni quindi di musica e spettacolo nella suggestiva cornice del giardino di Villa Adele (in caso di maltempo la seconda e la terza serata si svolgeranno all'interno della biblioteca).