"Essere Celti a Legnano": secondo appuntamento con i Giovedì del museo

Secondo appuntamento con i Giovedì del museo, dopo la conferenza sulla protostoria e la cultura di Canegrate tenuta dall’archeologo e funzionario della Soprintendenza Tommaso Quirino a gennaio.

Giovedì del museo: l'8 febbraio il secondo appuntamento

Giovedì 8 febbraio alle 21 a Palazzo Leone da Perego, prosegue la rassegna di quattro conferenze intitolata "Una città, le sue origini, la sua storia" che, nell’anno del centenario, indaga il passato remoto di Legnano e del territorio. Relatrice sarà Marta Rapi, professore associato di Protostoria europea e di Archeologia e Antichità celtiche all’Università degli studi di Milano, che parlerà di "Essere Celti nel territorio di Legnano nella fase della romanizzazione. Questioni di identità".

I Celti di Legnano e dintorni nella fase della romanizzazione

Dopo un breve quadro di carattere generale sull’età gallica in Lombardia occidentale, l’area degli Insubri, Rapi si focalizzerà su Legnano e il territorio, che si presenta piuttosto ricco di ritrovamenti. Sulla base della distribuzione, si riconosce, infatti, l’esistenza di un percorso che conduceva al Verbano e quindi ai valichi alpini: da una parte alla val d’Ossola, dove Ornavasso è la necropoli più ricca di importazioni di vasellame bronzeo tardo repubblicano, e dall’altra verso l’alto Verbano e la piana di Magadino. I reperti saranno interrogati per cercare di comprendere i caratteri del popolamento e della società di questa finestra di territorio, in una fase, quella della romanizzazione, che vede nuovi stili e mode imporsi su una tradizione culturale locale, quella celtica, "dura a morire".

L’ingresso è libero.

Nella foto di copertina: la relatrice Marta Rapi, professore associato di Protostoria europea e di Archeologia e Antichità celtiche all’Università degli studi di Milano