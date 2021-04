“Epidemie, vaccini, no vax”: webinar online con Il Sorriso

“Epidemie, vaccini, no vax”: webinar on line con l’associazione Il Sorriso di Canegrate.

Un webinar on line, sulla piattaforma Zoom: appuntamento venerdì 16 aprile 2021, alle 21. Organizza l’associazione Il Sorriso di Canegrate. Titolo dell’incontro “Epidemie, vaccini, no vax”. “che ha l’obiettivo di fornire una chiave storica per capire meglio il presente e il futuro che

ci attende” spiega il presidente, e medico, dell’associazione Matteo Matteucci.

I contenuti

“Dal racconto delle epidemie che hanno sconvolto il mondo nei millenni allo sviluppo dei vaccini,

insieme alle polemiche che da sempre li hanno accompagnati – prosegue il presidente – Per arrivare ai nostri giorni, alla

pandemia del nuovo Coronavirus e ai suoi vaccini. La giornalista Letizia Gabaglio presenterà il suo ultimo libro. Per capire e scegliere consapevolmente. A seguire l’intervento di Giuditta Tanzarella, life e business coach, che suggerirà piccoli ma preziosi consigli su come affrontare al meglio il periodo storico attuale caratterizzato dall’emergenza Covid-19″.

Per ottenere il link con cui accedere alla piattaforma Zoom per assistere all’incontro online scrivere

una mail a ilsorrisocanegrate@gmail.com