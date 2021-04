La cantante abbiatense eliminata sabato sera dal talent “Amici 20”. Il web stronca la scelta dei giudici: “L’eliminazione più ingiusta della storia dello show”

Enula eliminata da “Amici”: la rabbia dei social contro i giudici

E’ rivolta sui social per l’eliminazione di Enula dal talent “Amici 20”. La 23enne Enula Bareggi, questo il suo nome completo, nata e cresciuta ad Abbiategrasso, ha perso sabato sera nel confronto con Tancredi. Questo il verdetto dei tre giudici della popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi, ovvero Stash, Stefano De Martino, ed il principe Emanuele Filiberto. La giovane cantante ha accolto la decisione in lacrime. E rivolgendosi agli altri ragazzi del programma ha detto: “Ho paura. Di tutto, di perdervi, di fare la cantante, di non fare la cantante”. Poi ha ringraziato tutti: “I professori che hanno creduto in me, un giorno ci sarò io dall’altra parte e farò la redazione. Grazie Maria per aver creduto in me”. Nel frattempo sui social hanno iniziato a finire sul banco degli imputati proprio i tre giudici. Su facebook, twitter e instagram numerose le critiche per la scelta dei tre ed anche per le dinamiche del talent, che darebbe troppo potere alla discrezionalità dei giudici.

I commenti sui social: “Escono i più bravi”

“Aggiungiamo Enula alla lista delle eliminazioni ingiuste fatte da questa giuria”; “Quest’anno escono i più bravi e rimangono i più brocchi, grazie giudici”; “Una delle eliminazione più ingiuste delle storia di Amici”; “E’ surreale, lei meritava la finale senza dubbio”. Altri hanno incoraggiato l’artista abbiatense a non demordere: “Hai una voce meravigliosa vedrai che fuori dal programma arriverà ciò che meriti perché lo hai dimostrato ciò che vali . Sempre rimarrai la migliore di questa edizione”; “Ero convintissima della tua vittoria. Una grande delusione !!!!! Ti ho sempre ammirato e ancora oggi non riesco a capacitarmi della tua assurda eliminazione. Sono certa che presto riceverai il giusto riconoscimento. Impossibile il contrario”; “Era la più brava tra i cantanti… farai tanta strada!!in bocca al lupo”.

Enula: “Il mio viaggio è appena iniziato”

La stessa Enula ha poi commentato su facebook rivolgendosi ai suoi supporter: “L’esperienza ad amici è stata un’occasione unica che porterò per sempre con me. Il mio viaggio è appena iniziato e spero che voi mi accompagnerete lungo il tragitto”. L’abbiatense era l’ultima partecipante donna in gara. Qualche settimana fa era stata scelta dalle case discografiche come la cantante più interessante tra tutti i concorrenti presenti.