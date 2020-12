La 22enne di Abbiategrasso Enula Bareggi entra nella scuola di Amici 2020, condotto da Maria De Filippi: “La musica ti salva da un mondo difficile”.

Enula Bareggi, giovane talento abbiatense ad Amici 2020

Un po’ di Abbiategrasso negli studi Mediaset del programma tv Amici 2020, condotto da Maria De Filippi. A portare la bandiera della città del Leone è la cantante Enula Bareggi, nata 22 anni fa a Magenta ma sempre vissuta ad Abbiategrasso. Enula non è nuova ad esperienze televisive, ha acquisito la prima notorietà con la partecipazione nel 2011 a Io Canto, il talent di Canale 5. Da segnalare tra i suo traguardi anche la selezione per Sanremo Giovani. Una ragazza determinata che sin da giovanissima ha sentito l’esigenza di esprimersi ed inseguire i suoi sogni. Dall’età di 16 anni ha messo anima e corpo a servizio della sua musica.

«La musica è stata proprio un bisogno sviluppato in seguito a delle esperienze di vita – ha raccontato la cantante – La musica ti salva spesso da un mondo difficile. Io sono andata via a sedici anni, ho lasciato tutto, la scuola. Lavoravo per non pesare su mamma. Poi mi sono pagata il biglietto e ho deciso di partire perché avevo il bisogno. Sono stata via un anno, mia madre ha sofferto tanto per questa scelta, però è stata coraggiosa perché mi ha lasciato libera».

Come ogni aspirante star che si rispetti, nella storia della giovanissima cantante abbiatense non manca un po’ di gossip. Enula Bareggi è fidanzata con Leo Gassman. Entrambi nati nel 1998, sono stati ritratti insieme dalle riviste di gossip e visti spesso insieme da chi frequenta il centro di Abbiategrasso. Come detto, prima del suo ingresso ad Amici, Enula si è giocata le sue chance tra le Nuove Proposte che si esibiranno durante il Festival di Sanremo 2021.

Selezionata nei 61 qualificati, poi non ha avuto accesso alla prossima serata finale in programma a febbraio 2021. Ma dopo la delusione pre-sanremese, Enula non si è persa d’animo ed ha deciso di prendere parte ai casting di Amici 20, nei quali non è passata inosservata facendo il suo ingresso nella scuola sulle note del brano inedito «Auricolari»

Enula si distingue anche per il suo stile di vita. Ha dichiarato di essere vegana: «Mi ha avvicinato il rispetto e l'amore per madre terra natura. Comprendendo tutti i suoi elementi, tra cui gli animali, le piante e tutto ciò che ci ha messo a disposizione. So che è estremamente difficile avere un impatto zero ma provo a fare del mio meglio, cercando di minimizzare la sofferenza che arrechiamo alla terra». Oltre ad amare il canto e la scrittura, si dedica spesso alla pittura. Ora non le resterà che far conoscere a tutta Italia le sue doti. Abbiategrasso certamente la sosterrà.