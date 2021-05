“Emozioni di primavera”, successo per la festa patronale

“Emozioni di primavera”, musica e cultura per la festa patronale di San Vittore Olona.

“Emozioni di primavera”, grande festa

“Ci tenevamo molto a questo appuntamento. Vogliamo che sia un segno di ripartenza”. Così Daniela Rossi, sindaco e assessore alla Cultura di San Vittore Olona, commenta la buona riuscita dell’iniziativa “Emozioni di primavera”, in occasione della festa patronale del paese.

Il via l’ha dato, nel pomeriggio di sabato 8 maggio 2021, l’inaugurazione della mostra “I miracoli eucaristici” ideata dal beato Carlo Acutis che sarà visitabile fino al 20 maggio nella chiesetta di santo Stefano: taglio del nastro è stato a cura del sindaco e dell’amministratore parrocchiale don Luigi Verga.

Poi la sera, in chiesa parrocchiale, grande musica con il concerto del Marsican Brass Quintet in collaborazione con la Fondazione La società dei concerti di Milano. “Siamo contenti per la bellissima mostra e ringraziamo don Luigi, il concerto ha poi registrato una discreta presenza di pubblico: nostro intento è quello di creare una comunità unita e attenta” ha commentato Rossi.

La giornata di domenica

Ricco il programma di oggi, domenica 9 maggio 2021: alle 11, nella chiesa parrocchiale, santa Messa col rito del fuoco (segno del martirio di san Vittorio); al termine, in piazza della chiesa, esibizione del Complesso bandistico sanvittorese che ha sfoggiato le nuove divise: “Lo stile è quello storico, mantenendo i colori e il design di sempre – ha ricordato il capobanda Nicola Ferrazzo – Le nuove divise sono arrivate, per la maggior parte, da un autofinanziamento oltre a un piccolo contributo del Comune e di alcuni sanvittoresi. Da parte nostra vorremmo esibirci a luglio, vedremo come sarà la situazione della pandemia: noi ci siamo!”.

Poi sono state consegnati gli attestati di riconoscenza della Regione Lombardia agli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Ermanno Taeggi: “Per tutti loro è stato un anno molto impegnativo che li ha visti all’opera per l’emergenza Covid con un lavoro straordinario” ha ricordato il sindaco e l’assessore alla Polizia Locale Daniela Colombo. Il 22 maggio, alle 18, nel giardino di Villa Adele, incontro con l’autore Marco Balzano che presenterà “Quando tornerò” (prenotazione d’obbligo in biblioteca); poi il 29 maggio “Omaggio a Dante-O animal grazioso e benigno“, lezione spettacolo interpretata da Luciano Mastellari (un viaggio nei versi del Canto V dell’Inferno, esemplari nella loro perfezione e dolce potenza): appuntamento alle 18 nel Cortile dell’Acqua in piazza Italia. Vista l’emergenza Covid occorre, come detto, prenotare la propri partecipazione in biblioteca. Come? Telefonando allo0331 488980 o scrivendo una mail a: biblioteca.sanvittore@csbno.net

Le foto: