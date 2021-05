“Emozioni di primavera”, festa del santo patrono tra musica e cultura

“Emozioni di primavera”, via alla rassegna di eventi proposte dal Comune di San Vittore Olona.

Tutto pronto per “Emozioni di primavera”, la rassegna promossa dal Comune di San Vittore Olona: in campo l’assessorato alla Cultura del sindaco Daniela Rossi che ha deciso di proporre iniziative per la festa del santo patrono in programma oggi, sabato 8 maggio 2021, e domani, domenica 9.

Si inizia stasera, sabato 8, alle 20.30 in chiesa parrocchiale con il concerto del Marsican Brass Quintet, in collaborazione con la Fondazione La società dei concerti di Milano: barocco e jazz “Il cantiere della musica”, da Monterverdi a Gershwin passando da Bach (in base alle disposizioni del Decreto riaperture è d’obbligo la prenotazione in biblioteca); domenica 9, alle 11 santa Messa col rito del fuoco, segno del martirio di San Vittore; alle 12, in piazza della chiesa, concerto del Complesso bandistico sanvittorese e benedizione delle nuove divise; alle 12.15 il sindaco consegnerà gli attestati di riconoscenza di Regione Lombardia agli agenti della Polizia Locale per il loro impegno durante la pandemia.

Fino al 20 maggio sarà possibile visitare la mostra “I miracoli eucaristici” ideata dal beato Carlo Acutis nella chiesa di san Giovanni.

Il 22 maggio, alle 18, nel giardino di Villa Adele, incontro con l’autore Marco Balzano che presenterà “Quando tornerò” (prenotazione d’obbligo in biblioteca); poi il 29 maggio “Omaggio a Dante-O animal grazioso e benigno“, lezione spettacolo interpretata da Luciano Mastellari (un viaggio nei versi del Canto V dell’Inferno, esemplari nella loro perfezione e dolce potenza): appuntamento alle 18 nel Cortile dell’Acqua in piazza Italia.

Intanto la fontana di fronte al municipio è stata decorata con fiori gialli e rossi, colori del paese, a cura della Fondazione Minoprio.

Vista l’emergenza Covid occorre, come detto, prenotare la propri partecipazione in biblioteca. Come? Telefonando allo0331 488980 o scrivendo una mail a: biblioteca.sanvittore@csbno.net

Il commento del sindaco

“Ho il piacere di annunciare il calendario della rassegna, che ritorna a vivere dopo tanti anni e lo fa mettendo al primo posto la festa di San Vittore perché da qui dobbiamo ricominciare a costruire il nostro presente e il nostro futuro – spiega il sindaco e assessore alla Cultura Daniela Rossi Obiettivo raggiunto per l’ assessorato alla Cultura che, contando su un miglioramento della situazione sanitaria, si è attivato per organizzare nel mese di maggio tre eventi partendo dal rilancio della festa patronale. Sono appuntamenti pensati per incontrare le diverse sensibilità dei nostri cittadini e proposti in luoghi diversi del nostro paese perché tutta San Vittore Olona possa riprendere la gioia dell’incontro con la musica, la letteratura e la poesia”.