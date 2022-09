E' un successo la seconda edizione di "Camera d'aria"

La seconda edizione di Camera d’Aria ad Arese si è conclusa con un gran successo di pubblico grazie a spettacoli di magia e teatro.

Camera d'Aria: un successo ad Arese

Per una giornata intera Arese si è colorata della magia del circo e del teatro di strada, con spettacoli di acrobatica, giocoleria e clownerie, ma anche proposte molto originali come performance di precinema e passeggiate nel parco accompagnati dagli asini dell’associazione Passi e Crinali. La tenacia del Comune di Arese che ha creduto in questo festival l’anno scorso in pieno periodo Covid, l’attenta e originale direzione artistica dell’Associazione Duetti e 1/2 e il supporto del CSBNO hanno dato vita a un festival di grande valore che ha regalato un momento di svago e cultura alla Città di Arese.