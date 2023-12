"E' nata l'antologia dell'associazione "Galà 108 - Carpe diem"

Domenica 3 dicembre 2023 alle ore 15.30 nella Cooperativa Rinascita di Abbiategrasso in Via Novara, 2, si è svolta la presentazione dell'antologia “Sette Anni Autorevoli” dell’Associazione “Galà 108 - Carpe Diem di Abbiategrasso”, con la presenza di scrittori, poeti, pittori, parenti e amici.

L'antologia di "Galà 108 - Carpe Diem"

Gli scrittori Alessandro De Vecchi e Julio Araya Toro hanno introdotto il pomeriggio, spiegando come è nata questa idea dell’antologia che oggi, dopo tanti anni, ha potuto vedere la luce. In una solenne cerimonia sono stati chiamati ad uno ad uno gli autori presenti per ricevere il libro dalle mani di De Vecchi e Araya. 32 gli autori che hanno fatto parte e che fanno parte di questa associazione ieri ed oggi.

Erano presenti alla presentazione Alessandro De Vecchi, Julio Araya, Edmondo Masuzzi, Giuseppe La Barbera, Lucio Da Col, Aurelia Menescardi, Regina Caterina, Giuseppe Redondi, Monica Oldani, Giuseppe Cislaghi, Andrea Cassetta, Luigia Bevilacqua, Alessandra Monopoli, Riccardo Magni, Nina Adria, Franco Faré, Guido Ranzani, Laura Cittar, Massimo Bartilomo, Valentino Bianchi, Filippo Amato, Milena Moriconi, MariaChiara Rodella e Anna Leoni.

L'antologia è a disposizione, e per informazioni scrivere alla mail: ale.devecchi77@gmail.com o FaceBook: https://www.facebook.com/Gala108