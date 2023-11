Due decenni di liceo artistico Dell'Acqua in mostra al Castello

"Ventennale, una chiave per il futuro", al Castello di Legnano una mostra per i due decenni del liceo artistico Dell’Acqua.

Vent'anni di liceo artistico in un'esposizione al Castello Visconteo

Una scuola raccontata dai lavori dei suoi studenti ed ex studenti: l'esposizione, inaugurata sabato 18 novembre, è organizzata dal Comune di Legnano e dall’Istituto Carlo Dell’Acqua in occasione dei vent’anni di istituzione del liceo artistico. Nelle sale del maniero sono esposte opere pittoriche, sculture, installazioni e disegni suddivisi per aree tematiche: il ritratto e l’autoritratto, il corpo umano, nature morte e paesaggi, progetti grafici, progetti per il territorio e le opere degli allievi del serale.

Aspetto importante dell’attività del Liceo in questi anni è il legame forte che intrattiene con il territorio; l’Istituto, infatti, ha contribuito alla promozione delle attività artistiche e culturali nell’Alto Milanese realizzando bassorilievi in terracotta, dipinti murali, logotipi, manifesti per ricorrenze istituzionali e scenografie teatrali di ampie dimensioni.

Compleanno importante per il Dell'Acqua, così come per la città

L'assessore alla Cultura Guido Bragato sottolinea:

"In un momento in cui Legnano si appresta a vivere l’anniversario dei cento anni di elevazione al rango di città, l’Istituto Carlo dell’Acqua, che è stato partner per la creazione del logo che ne accompagnerà le manifestazioni, festeggia a sua volta un compleanno importante, i vent’anni del suo liceo artistico. Nel Castello, spazio espositivo in cui stiamo ospitando le personali di artisti attivi sul territorio, non poteva mancare la mostra dei lavori di chi, in un istituto della nostra città, sta studiando e apprendendo i diversi linguaggi delle arti visive. Ai giovani che espongono nelle sale e ai docenti che li hanno seguiti vanno i miei complimenti; al Liceo dell’Acqua i migliori auguri per il suo compleanno e per continuare nell’opera quotidiana di crescita dei suoi studenti".

"Mostriamo al pubblico l'operosità educativa del nostro istituto"

La dirigente scolastica dell'istituto Laura Landonio afferma:

"La mostra rende evidente quanto l'impegno educativo e professionale dei docenti del liceo artistico dell'Istituto Carlo Dell'Acqua abbia sollecitato l'umanità e la creatività dei propri studenti, che si sono espresse in forme artistiche pregevoli e poliedriche che spaziano dal grafico e figurativo al plastico. La sensibilità educativa e inclusiva della nostra istituzione scolastica trova uno spazio dedicato nella sezione 'Duplici visioni', dove due ex studenti propongono le loro opere. La ventennale attività di questo corso di studi ha ricevuto negli anni, in misura sempre crescente, commissioni e attestazioni di stima da parte delle istituzioni pubbliche e culturali dell'Alto Milanese, realizzando logotipi e manifesti per ricorrenze, bassorilievi e dipinti per luoghi del territorio e imponenti scenografie teatrali. In questa occasione, ritengo importante ringraziare i docenti e gli allievi dell'Istituto che rappresento per la loro prolifica attività e l'Amministrazione pubblica per aver offerto le sale del Castello per mostrare alla cittadinanza l’operosità educativa del nostro istituto".

In esposizione anche le opere dei gemelli Cogliati, studenti alla Naba

Tre sale del Castello sono dedicate ai lavori di Luca e Matteo Cogliati, gemelli legnanesi nati nel 2001 con disturbo dello spettro autistico e che sin da piccoli hanno mostrato la loro inclinazione per l’espressione artistica. Dopo aver frequentato il Liceo Dell’Acqua sono oggi studenti all’Accademia Naba. Luca, che si definisce artista eclettico, guarda ai modelli dell’arte classica, predilige i dipinti e il mondo del teatro, con un’attenzione particolare al mondo delle marionette. Matteo, che ama definirsi artista pirata, vive l’espressione artistica fra la dimensione dell’avventura e quella realistica, fra navi fabbricate con materiale di recupero, robot e paesaggi.

L'assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei commenta:

"L’esposizione dei lavori di Luca e Matteo, all’interno di questa esposizione per il ventennale del Liceo Dell’Acqua, dimostra una volta di più l’importanza della scuola come luogo di crescita e di inclusione. È il risultato, oltre che delle doti naturali dei due giovani artisti, della tenacia con cui famiglia e scuola hanno collaborato per realizzare quel patto educativo che è riuscito a valorizzare in pieno il talento e le capacità degli studenti".

La mostra, a ingresso libero, sarà aperta fino al 14 gennaio

La mostra è patrocinata da Famiglia Legnanese, Fondazione comunitaria Ticino Olona e Fondazione per leggere e sarà aperta fino al 14 gennaio 2024 il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; chiusa a Natale e Capodanno. Ingresso libero.