Dopo il successo della conferenza “Legnano mette le ali”, promosso da Associarma Legnano venerdì scorso, gli appuntamenti del Centenario di Legnano Città proseguono in questo fine settimana con due incontri: venerdì 22 sul Sanatorio “Regina Elena e sabato 23 con un tour fotografico della città lungo un secolo.

Doppio appuntamento per il centenario della città di Legnano

Il primo evento di venerdì 22 marzo, in programma alle 21 alla Baita degli Alpini di via Colombes 19 incorpora due centenari; oltre a quello di Legnano Città, quello del Sanatorio “Regina Elena” inaugurato il 19 giugno 1924. Le relatrici Giulia Rossi, laureanda in Beni Culturali con una tesi sull’ex Sanatorio, e Patrizia Dellavedova, architetto in forza al settore Opere pubbliche del Comune di Legnano, Phd in Conservazione dei beni architettonici, autrice di una tesi sul restauro di uno dei due solarium del complesso di via Colli Sant’Erasmo e studiosa dell’architettura a Legnano nella prima parte del Novecento, tratteranno la struttura rispettivamente dal punto di vista storico e architettonico. Modererà l’incontro Claudio Clemente.

L’incontro di venerdì sarà il primo ad affrontare il tema ex Sanatorio: sabato 6 aprile alle 21 allo Spazio Incontro Canazza gli assessori alla Città futura Lorena Fedeli e alle Opere pubbliche Marco Bianchi tratteranno del presente e del futuro del complesso di via Colli di Sant’Erasmo dove oggi sono in corso i lavori di restauro dei solarium.

Il tour fotografico che racconta Legnano

Sabato 23 marzo a Palazzo Leone da Perego, alle 21, tour fotografico in 200 scatti di Legnano dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri organizzato da Daniele Berti (che presenterà l’incontro), Adriano Garbo (che ha curato il restauro delle foto più datate) e Francesco Morello (autore degli scatti della Legnano di oggi).

Il percorso di Legnano, attraverso le tante trasformazioni che in oltre un secolo ne hanno mutato il volto, sarà frazionato in sei fasi storiche: da borgo a Città, il ventennio, il Dopoguerra sino agli anni Sessanta, gli anni ’70 e ’80, gli anni a cavallo del Duemila, la Legnano contemporanea. La proiezione delle foto sarà intervallata dagli interventi del duo musicale Roberto Carlos. La serata costituisce un assaggio del libro fotografico, composto da 500 scatti, che gli stessi ideatori dell’incontro presenteranno nel prossimo mese di ottobre.