Doppio appuntamento in biblioteca per i bambini

Duplice appuntamento ad aprile con la biblioteca di Mazzafame di Legnano con letture dedicate ai bambini.

Le letture per bambini in biblioteca

A sole due settimane dall’apertura si infittisce il calendario di appuntamenti alla biblioteca di Mazzafame di via dei Salici. Questa settimana l’appuntamento in via dei Salici, 9 è doppio: martedì 18 aprile alle 17

secondo appuntamento di “Storie da Pelledoca”, rassegna organizzata dalla Biblioteca Marinoni in

collaborazione con la libreria Ambarabà e Pelledoca, casa editrice per ragazzi specializzata in thriller, noir e mistero. L’autrice Giuditta Campello presenterà il libro “Mistero al cimitero”, storia di tre ragazzi, Maddi, Gianluca e Susi che scoprono, vicino al prato dove vanno spesso a giocare e a fare picnic, un piccolo cimitero abbandonato, dall’aspetto un po’ spettrale. I tre amici vorrebbero visitarlo, ma una vecchia signora del paese consiglia loro di stare lontani da quel luogo: secondo alcune antiche leggende, è stregato. Nonostante questo, o forse proprio per questo, in un buio pomeriggio d’autunno, decidono di sfidare la paura e di esplorare il cimitero dove si imbatteranno in un mistero che decidono di indagare.

Il secondo appuntamento in biblioteca

Giovedì 20 aprile, sempre alle 17, sarà la volta di “Nonni mi leggete un libro?”, l’iniziativa di

Bibliocomunità che punta allo scambio intergenerazionale fra nonni e bambini e all’aggregazione fra i nonni volontari stessi funzionale a un invecchiamento attivo. Nell’incontro, i nonni racconteranno ai bambini favole, aneddoti, insegneranno canzoncine e giochi di una volta della tradizione locale, oltre che a familiarizzare con qualche termine dialettale. I nonni hanno seguito un ciclo di incontri preparatori in

biblioteca nel mese di marzo e un laboratorio di lettura a voce alta tenuto da Luciano Mastellari.