Doppio appuntamento con i Ciceroni di Legnano

Doppio appuntamento questa domenica, 14 aprile, per i Ciceroni di Legnano che hanno accompagnato diverse persone alla scoperta dei luoghi della Resistenza legnanese.

Mattinata dedicata ad omaggiare la Resistenza nel Legnanese, con percorso, pietre inciampo collocate presso ingresso Franco Tosi di piazza Monumento, pietre inciampo e lapide posteggio stazione, targa commemorativa sotto ponte di San Bernardino, per arrivare al cimitero Monumentale di Legnano al Campo Partigiani, omaggiando dal sindaco Tenconi (attivo partigiano) ai partigiani caduti per la nostra libertà, in primis Mauro Venegoni, oltre a ricordare il ruole delle donne nella Resistenza Legnanese e semplici cittadini che hanno messo in gioco la loro vita, per combattere l'oppressione nazifascita.

Pomeriggio dedicato al compleanno della terra

Pomeriggio dedicato al Compleanno della Terra con percorso attraverso il Parco Ronchi, fino ad arrivare al Parco ILA, con visita guidata all'ex Sanatorio in occasione del centenario della sua inaugurazione.

"Un grazie a tutti i partecipanti, sperando di aver lasciato loro una diversa visione, raccontando aneddoti e curiosità di luoghi ed eventi che caratterizzano la nostra bella città - hanno affermato i Ciceroni - Un grazie ai Ciceroni Alessandra, Giulia, Nicoletta e Valentino".