Il Teatro Tirinnanzi di Legnano si prepara ad accogliere una giornata di grande musica e solidarietà: il 21 marzo 2025, andrà in scena "Il Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini in forma scenica, eseguito dall'Orchestra e Coro Amadeus con la Compagnia dell'Opera.

Doppio appuntamento benefico a teatro a Legnano

L’iniziativa si articola in due momenti distinti: al mattino, un incontro speciale dellescuole per avvicinare i ragazzi alla musica lirica; la sera, un grande concerto benefico aperto a tutta la comunità, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per supportare le attività della Croce Rossa Italiana - Comitato di Legnano.

La giornata è sostenuta dal comune di Legnano, dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e dal suo braccio operativo per la mutua di comunità, Ccr Insime Ets, oltre che Liceo Artistico Dell'Acqua di Legnano, i cui studenti hanno contribuito alla realizzazione delle scenografie per l’opera.

Avvicinare gli studenti all'opera

Il progetto si inserisce all'interno del progetto educativo "Ragazzi all'Opera". L'obiettivo è avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado alla musica lirica, permettendo loro di scoprire il valore artistico ed emotivo dell'opera. “Crediamo fermamente che la cultura e l'arte siano strumenti fondamentali per la crescita delle nuove generazioni. Progetti come 'Ragazzi all'Opera' permettono ai nostri studenti di avvicinarsi alla musica lirica, sviluppando sensibilità e spirito critico”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Sostenere eventi di questo genere significa investire nel futuro della nostra comunità, offrendo ai ragazzi opportunità di apprendimento che arricchiscono il loro percorso formativo e umano. Siamo orgogliosi di poter contribuire a questa giornata che unisce arte e solidarietà." Alla rappresentazione serale aperta al pubblico si affiancherà, infatti, una speciale matinée riservata alle scuole, che si terrà alle ore 10:30. Hanno aderito all'iniziativa la Scuola secondaria di primo grado Tosi, con 139 alunni delle classi seconde, la Scuola secondaria di primo grado Bonvesin de la Riva, che parteciperà con circa 260 alunni tra classi seconde e terze e il Liceo Artistico Dell'Acqua.

Il Barbiere di Siviglia di Rossini, su libretto di Cesare Sterbini, continua a essere una delle più amate del repertorio lirico grazie alla sua brillantezza musicale e alla vivacità delle sue arie celebri, come "Largo al factotum" e "Una voce poco fa". La storia, ispirata alla commedia di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, ruota attorno all'ingegnoso barbiere Figaro, che aiuta il Conte d'Almaviva a conquistare la bella Rosina, ostacolata dal suo tutore Don Bartolo, il quale vorrebbe sposarla per motivi economici.

Un'opera tutta da vivere

L'opera è un capolavoro di comicità e ritmo incalzante, caratterizzata dal celebre crescendo rossiniano, che aumenta gradualmente la tensione musicale fino a un'esplosione di energia. Il "Barbiere di Siviglia" è anche una satira della società del tempo, in cui l'intelligenza e l'astuzia dei giovani prevalgono sulla rigidità delle vecchie generazioni e sull'autorità imposta. Figaro rappresenta l'ingegno e la capacità di adattarsi alle situazioni, Rosina è un esempio di indipendenza femminile e desiderio di autodeterminazione, mentre Don Bartolo incarna il controllo patriarcale destinato a essere superato dalle nuove idee.

Il concerto benefico non sarà solo un momento di spettacolo, ma anche un'occasione di sensibilizzazione e sostegno per la Croce Rossa di Legnano, che da anni è attiva nel territorio con servizi di emergenza e assistenza. Grazie alla generosità del pubblico e all'impegno degli sponsor, l'evento si propone di raccogliere fondi utili per supportare le attività della CRI. “Sostenere la Croce Rossa significa sostenere chi ogni giorno si impegna con dedizione e generosità per il bene della nostra comunità. Questo concerto benefico è un modo per riconoscere il valore straordinario dei volontari, persone che con il loro tempo, la loro passione e la loro competenza si prendono cura di chi è in difficoltà, garantendo assistenza e supporto nei momenti più critici. Come CCR, crediamo fermamente nell’importanza della solidarietà e della collaborazione tra le realtà del territorio. Invitiamo tutti a partecipare a questa serata speciale, perché insieme possiamo fare la differenza e contribuire a rafforzare un servizio essenziale per tutti noi”, ha dichiarato Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets.

La promozione alla formazione musicale

L'Ensemble Amadeus è un'associazione senza scopo di lucro nata nel 1997 con l'obiettivo di diffondere la cultura musicale attraverso grandi concerti, valorizzando il patrimonio musicale italiano ed europeo. Promuove la formazione musicale per persone di ogni età, con particolare attenzione ai giovani e alle categorie socialmente svantaggiate, e sostiene iniziative di beneficenza e solidarietà sociale. Conta oltre 600 soci, volontari e sostenitori ed è affiliata a USCI Lombardia e FeNIARCo. Con il progetto Itinerari Musicali Amadeus, ha eseguito oltre 1000 concerti di repertorio operistico-sinfonico, pubblicando album e registrazioni live. L'associazione ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Solidarietà (2019) e l'apprezzamento di Papa Francesco (2022) per la diffusione della cultura della pace. Ha collaborato con l’ONU (2014) per promuovere la cultura italiana nel mondo e con la Commissione Europea (2018) per l’integrazione culturale in Europa.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito www.ensembleamadeus.org o contattare il numero +39 320 2944438 via telefono o WhatsApp. Una serata di cultura, musica e solidarietà attende il pubblico di Legnano, unendo l'arte del belcanto al valore della beneficenza.