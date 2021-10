Magenta

Premiati i benemeriti di quest'anno e del 2020, quando la celebrazione fu rinviata per Covid.

Doppia festa per l'Avis magentino domenica. Sotto la regia del presidente Ambrogio Crespi, Messa, corteo con le autorità e la banda e premiazioni per i benemeriti, col reucpero dell'edizione 2020 sospesa per Covid.

Doppia festa per l'Avis magentino

Una pioggia di riconoscimenti e anche un pensiero per chi non c'è più, con la tappa al cimitero di Magenta. Il numero uno, nel ringraziare i presenti, ha sottolineato l'importanza di donare, rinnovando l'invito ai giovani a impegnarsi anche in associazione, per la gestione burocratica.

Presente il sindaco

Alla festa del donatore "bis" presenti anche il sindaco Chiara Calati e l'assessore Luca Aloi, oltre ai numerosi donatori e a tanti magentini vicini all'associazione.