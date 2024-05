Donne In•canto riparte all'insegna della passione. Così Giorgio Almasio, direttore artistico di Donne In•canto, ha presentato la nuova edizione - la 16esima - del festival di musica e parole al femminile.

Donne In•canto, 21 appuntamenti all'insegna dell'incanto della voce femminile

Nella mattinata di oggi, venerdì 10 maggio, nella Sala Rossa di Villa Corvini a Parabiago, alla presenza degli amministratori locali (ben 15 i Comuni coinvolti), dei partner e degli sponsor della kermesse, Almasio ha raccontato il festival 2024. Ventuno serate, un unico filo conduttore ("la passione, che è l'amore che diventa qualcosa di più concreto, che ci permette di fare le cose fatte bene con grande cura"), la dedica a due artiste d'eccezione - Josephine Baker e Nina Simone - e una madrina, Sarah Maestri, che mette passione in tutto quello che fa, dalla recitazione all'impegno sociale in progetti a contrasto della povertà educativa.

Sarà lei a tenere a battesimo la 16esima edizione di Donne In•canto: la cerimonia di apertura è in calendario per sabato 25 maggio, alle 17.30 in Villa Corvini. Seguiranno 21 appuntamenti che toccheranno, oltre a Parabiago, anche Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese.

Com'è tradizione, anche quest'anno il festival sosterrà il progetto di solidarietà sociale "La valigia di salvataggio", creato per aiutare tutte le donne che subiscono violenza.

L'appuntamento di Rho

Il Comune di Rho aderisce anche quest’anno al festival Donne in canto, giunto a coinvolgere quattordici amministrazioni del territorio. In settembre, il Teatro Civico di Rho accoglierà due spettacoli, con protagoniste donne dal carattere particolarmente solido.

Martedì 10 settembre alle ore 21.00, Rita Pavone sarà protagonista di un talk musicale intervistata sul palco da Carlo Massarini, già re di Mister Fantasy. La serata avrà come titolo “Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro” (attinto dalla canzone “A muso duro” di Pierangelo Bertoli), a sottolineare l’energia che ancora caratterizza l’artista idolo dei giovanissimi degli anni Sessanta e Settanta.

La serata permetterà di spaziare in tutta la vita artistica della cantante e attrice torinese, dai tempi de La partita di pallone, che il 16 febbraio 1963 arrivò al primo posto in hit-parade, seguita da Come te non c'è nessuno e da Il ballo del mattone, fino allo sceneggiato televisivo Il giornalino di Gian Burrasca, tratto dal romanzo per ragazzi di Vamba e diretto da Lina Wertmuller, con musiche di Nino Rota, nel 1964; da Il geghegé, sigla delle cinque puntate che la videro protagonista a Studio Uno nel 1966 ai musicarelli con Totò o Giancarlo Giannini; dai tanti festival di Sanremo alla popolarità ottenuta all’estero, Stati Uniti compresi, e alle tante partecipazioni televisive. Per assistere allo spettacolo, le prenotazioni saranno aperte dal prossimo 3 settembre.

Domenica 29 settembre alle ore 17.30, calcherà il palco del de Silva la Compagnia Gioma, identificata come “la risposta femminile ai Legnanesi, visto che le donne qui rivestono anche ruoli maschili”. La commedia brillante in tre atti scelta dalla storia compagnia rhodense è Balonitt de Savon. Prenotazioni dal 21 settembre.

Di seguito il programma completo:

venerdì 10 maggio | Parabiago

ore 10.00 - Sala Rossa Villa Corvini

Anteprima Festival e Conferenza Stampa

con Maria Olivero, compositrice e interprete

Echos of Love - Quattro ballate

Una partenza in musica, omaggiando da subito l’in•canto della voce femminile.

sabato 25 maggio | Parabiago

ore 17.30 - Sala Rossa Villa Corvini

Cerimonia di Apertura Festival con la Madrina Sarah Maestri

ore 21.00 - Teatro di San Lorenzo

Concept, musica e canto di Maria Oliviero

con la partecipazione straordinaria di Sarah Maestri

Still my heart beats, my Joséphine Baker

La straordinaria storia di Joséphine Baker raccontata nel progetto musicale definito dal figlio Jean-Claude Baker “un lavoro d’amore”.

prenotabili dal 18 maggio

giovedì 30 maggio | Lainate - h. 21,00

Ariston Urban Center

Andrea Mirò

Camere con vista

Lo sguardo di un’ artista in concerto all’Ariston per Donne In•canto, accompagnata dal polistrumentista Davide “Billa” Brambilla.

prenotabile dal 25 maggio

giovedì 13 giugno | San Giorgio sL - h. 21,30

Piazza Mazzini

Silvia Anglani Electric Trio

Jazz Lovers: Italy and more…

Un amarcord che ci condurrà tra i successi della musica italiana d’autore e qualcosa di più.

prenotabile dal 1 giugno

domenica 16 giugno | Busto Garolfo - h. 21,30

Parco Comunale Falcone e Borsellino

Officina del Malcontento

Barbera e Champagne

Un quartetto tra il folk e il pop per un incontro tra musica popolare e d’autore sia italiana che internazionale.

prenotabile dall’8 giugno

domenica 23 giugno | Pogliano Milanese - h. 21,30

Cortile della Ex Biblioteca Civica

Giorgia Goldini

Troppe Donne

Settanta minuti di pirotecnica, assurda, surreale, esagerata, comicità con troppe donne su un palcoscenico.

prenotabile dal 15 giugno

sabato 29 giugno | Parabiago - h. 21,30

Cortile di Villa Corvini

PetitOrchestre & Le Triplettes

Les Boites à Musique

Un viaggio musicale nel tempo: un’orchestrina e tre vocalist ci porteranno in Italia, Francia, Germania e nelle Americhe.

prenotabile dal 22 giugno

sabato 6 luglio | Castellanza - h. 21,30

Cortile del Palazzo Carminati Brambilla

Mariangela Bettanini con Zeno De Marco al pianoforte

The Wild Diva, Nina Simone - La storia si fa musica

La vita e la musica della High Priestess of Soul nel racconto e nella voce di colei che s’esibì al Galà del decennale di Donne In·Canto.

prenotabile dal 29 giugno

sabato 13 luglio | Pero - h. 21,30

Piazza delle Cinque Vie

Sara Velardo, Laf e Sue - Trio

Fiori di Loto

Storie di donne, da Aretha Franklyn a Lady Gaga, capaci di trovare nella loro voce e nella musica la forza per affrontare la vita.

prenotabile dal 6 luglio

sabato 20 luglio | Legnano - h. 21,30

Castello Visconteo Una serata con Fondazione Ticino Olona

Marta Ferradini Quartet

Di Rose e di Spine - Live

Un percorso attraverso le rose e le spine della vita, e quindi della musica..

prenotabile dal 13 luglio

sabato 27 luglio | Parabiago - h. 21,30

Palco estivo presso Villa Corvini

Alea & Band

Tracce di Donna

Una serata nel pop rock italiano e internazionale con le più belle canzoni interpretate da donne a partire dagli anni ’60 per arrivare agli anni 2000!

prenotabile dal 20 luglio

giovedì 5 settembre | Nerviano - h. 21.00

Oratorio Sant’Ilario

Una serata con la Pro Loco di Nerviano

Paola Lombardo e Paola Torsi

Concert Jouet

Uno spettacolo teatrale e musicale che unisce eccellente musica, fisicità prorompente e comicità pungente in equilibrio tra una risata e l’altra.

prenotabile dal 27 luglio

martedì 10 settembre | Rho - h. 21,00

Teatro Civico Roberto de Silva

Rita Pavone

Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Un inedito talk musicale con Carlo Massarini.

prenotabile dal 3 settembre

domenica 15 settembre | Dairago - h. 21,00

Piazza Francesco della Croce

Jole Canelli e Leo Marcucci

Walking on the… music - Live

Un duo acustico in un intrigante mix di composizioni originali, brani di Swing francese e Blues americano: arrangiamenti vibranti e carichi di energia.

prenotabile dal 7 settembre

venerdì 20 settembre | Villa Cortese - h. 21,00

Pala ProLoco

Erica Zambelli - Guenda

L’ottimismo è il pane della vita, ma io sono

intollerante al glutine

Una giovane attrice ricca di talento ed empatia per una spassosa riflessione intorno all’ottimismo.

prenotabile dal 14 settembre

venerdì 27 settembre | Pregnana Milanese - h. 21,00

Auditorium Comunale G. Carenzi

Armanda Tosoni e Andrea Caggiari Duet

Ladies of the Blues

Una voce e un basso, a zonzo tra le note delle grandi Signore del Blues

prenotabile dal 21 settembre

domenica 29 settembre | Rho - h. 17,30

Teatro Civico de Silva

Compagnia Gioma

Balonitt de Savon

Una commedia brillante in tre atti recitata tutta da donne anche nelle parti maschili.

prenotabile dal 21 settembre

domenica 6 ottobre | Canegrate - h. 17,30

Teatro San Luigi

Jessica Leonello

Io e Einstein

Cosa accade se una ragazza in crisi di identità incontra… Albert Einsten?

Un’occasione che Jessica non si lascerà scappare.

prenotabile dal 28 settembre

domenica 13 ottobre | Cerro Maggiore - h. 17,30

Auditorium Comunale

Cecilia Vecchio e Susanna Gozzetti

Le Belle di Notte, noi due e le altre

Teatro canzone tutto al femminile, dagli anni 20 agli anni 70. Canzoni e sketch teatrali, conditi con ironia, senza mai prendersi sul serio.

prenotabile dal 5 ottobre

sabato 19 ottobre | Legnano - h. 21,00

Teatro Tirinnanzi

Paola Turci e Gino Castaldo

Il tempo dei Giganti 1979-1981: gli anni magici della Musica Italiana

Un nuovo progetto artistico, per un’inedito duo, che ci racconterà Dalla, Pino Daniele, De André, Vasco Rossi, Battiato, Battisti e tanti altri.

prenotabile dal 12 ottobre

venerdì 25 ottobre | Legnano - ore 21.00

Sala Meeting E.S. Srl

Una serata con Europa Services

Singer Ladies accompagnate da Luca Cacucciolo al pianoforte

Dal Gospel al… POP!

Pop e Gospel tutto al femminile per una formazione corale di cinque cantanti piene di energia!

prenotabile dal 12 ottobre

domenica 27 ottobre | Parabiago - h. 17,30

Crespi Bonsai Museum

Serata di Chiusura Festival

Désiréè Niero Trio

Paris to New York

Una chiusura dove completeremo l’omaggio a Josephine Baker e a Nina Simone con il Jazz delle due sponde dell’Atlantico…

Assegnazione del premio “Donna In·Canto 4ª Edizione”

presenta Laura Defendi

Nella foto di copertina: Giorgio Almasio (con la giacca rosa portafortuna che, da sempre, il direttore artistico del festival indossa per dare il la a tutte le edizioni della kermesse) con i rappresentanti dei Comuni coinvolti e con i partner dell'iniziativa