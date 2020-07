Donne In·Canto rende omaggio ai Beatles

Donne In·Canto torna a Pero, con un omaggio ai Beatles.

Donne In·Canto torna a Pero con una serata jazz

Confermata la serata in programma venerdì 10 luglio in piazza delle 5 vie: in scena un concerto del Martha J Quartet in omaggio ai fantastici The Beatles. Una serata progettata per Donne In·Canto a cavallo tra soul jazz e blues, che saprà coinvolgere il pubblico grazie alla voce di una cantante tra le più dotate della scena jazz milanese: Stefania Martinelli, in arte Matha J. Con il suo quartetto proporrà un’affezionata versione di queste leggende della musica pop, presentando insieme ai successi dei Beatles anche alcune canzoni scritte da lei insieme al pianista Francesco Chebat, nelle quali si sente l’influenza dei quattro di Liverpool.

Prenotazioni al via dalle 10 di sabato 4 luglio

Una serata voluta con entusiasmo dall’assessore alla Cultura Stefania Marano e dal sindaco Maria Rosa Belotti, anche grazie alla fiducia maturata negli anni verso il direttore artistico del Festival Giorgio Almasio. Prenotazione obbligatoria, causa norme anti Covid19, dalle 10 di sabato 4 luglio sul sito web del festival: www.donneincanto.org.

