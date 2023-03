Donne e lavoro, se ne parla a Palazzo Leone da Perego

Appuntamento sabato 25 marzo a Palazzo Leone da Perego di Legnano per parlare insieme a Odile Robotti di donne e lavoro.

Donne e lavoro: l'appuntamento il prossimo 25 marzo

Donne e Lavoro: è il tema che sabato 25 marzo alle 17 a Palazzo Leone da Perego sarà al centro della

presentazione del libro di Odile Robotti “Il talento delle donne - Avere successo nel mondo del lavoro

rimanendo se stesse” (Mind Edizioni) e della discussione cui interverranno la stessa autrice e altre cinque donne: Ilaria Maffei, assessora alle Pari Opportunità; Gabriella Rimoldi, referente del Gruppo Imprenditoria Femminile di Confindustria; Elsa Trezzini ex lavoratrice della fabbrica Cantoni; Noemi Raitano, neo mamma lavoratrice; Nemati Zhaleh architetta.

Pubblicato per la prima volta nel 2013 e rieditato in versione aggiornata, il libro parte da un dato di fatto: l’esistenza, per le donne lavoratrici o che si affacciano al mondo del lavoro, di “virus” che colpiscono selettivamente le carriere femminili. Il libro offre molti consigli concreti per sviluppare il potenziale professionale e vedere riconosciuto il proprio valore.

Si tratta di un libro scritto da una donna e dedicato alle donne, per aiutare il genere femminile ad aggirare le trappole più comuni e ad avere successo senza rinunciare alla propria identità. Ma il libro si rivolge anche ai molti uomini impegnati a garantire meritocrazia ed equità con l’obiettivo di fornire spunti per far emergere il talento femminile.

I temi del libro

«In questo libro ho distillato sotto forma di suggerimenti pratici l’essenza di quel talento che, tra equilibrio ed equilibrismo, permette alle donne di dare e ottenere il meglio nel lavoro – dice Robotti. L’ho chiamato il “talento delle donne”: consiste nel riuscire a esprimere il proprio valore nel lavoro senza perdersi per strada e senza perdere sé stesse. È fatto di accorgimenti che permettono di evitare le “bucce di banana” tipiche delle carriere femminili, di farsi apprezzare e di sviluppare la propria leadership, diventando la “migliore versione possibile” di sé stesse. Questo libro, frutto di anni di studio delle carriere femminili e di lavoro nelle organizzazioni, contiene i segreti che vorrei tutte le donne conoscessero per buttare la zavorra degli stereotipi e far volare in alto il proprio talento».

L’iniziativa è inserita nel programma della Giornata internazionale della Donna realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione Femminile – Pari opportunità, La

Rete antiviolenza Ticino-Olona, la biblioteca Augusto Marinoni, alcune associazioni cittadine, la libreria

Ubik e lo IAL.