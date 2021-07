Don William Maggioni lascerà la comunità

Don William Maggioni lascia Garbatola e Sant'Ilario, frazioni di Nerviano: si trasferirà in provincia di Como.

Don William saluterà la comunità

Dopo 9 anni di servizio, dall'1 settembre una nuova esperienza. E' quella che attende don William Maggioni, attuale vicario della Comunità pastorale san Fermo di Nerviano e concentrato sulle comunità delle frazioni di Garbatola e Sant'Ilario. La notizia è arrivata in questi giorni e, in tanti, si sono detti dispiaciuti di dover salutare il giovane sacerdote mentre, dall'altra parte, i nuovi fedeli non attendono che conoscerlo: nuovi fedeli che saranno quelli della Comunità pastorale Madonna di Lourdes che comprende le parrocchie di Lurago Marinone, Limido Comasco, Cirimido, Cascina Restelli e Fenegrò in provincia di Como.

Le reazioni

"Questi 9 anni passati a Nerviano li custodirò nel mio cuore, sarei stato qui molto volentieri ma si accetta il cambiamento - commenta don William - Qui siamo cinque sacerdoti su 18mila persone, dove andrò saremo in due su 12mila. Sarò io in veste di vicario e un mio compagno di ordinazione, più grande di me di età, che sarà parroco".

"Esprimo grandissimo dispiacere per il cambio di Parrocchia di don William che, da Settembre, lascerà il nostro Comune - ha dichiarato il sindaco Massimo Cozzi -. In questi anni, da sindaco, ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere una persona umile, capace e sempre disponibile. Quando mi ha telefonato per dirmelo ci sono rimasto veramente male perchè come comunità, in primis Sant'Ilario, Garbatola e Villanova, perdiamo tantissimo. Da parte mia grandissima stima e gli auguri per la nuova missione che l'aspetta. Se poi chi ha preso questa decisione, magari ci ripensa e torna sui suoi passi, sarei il primo ad esserne contento...".