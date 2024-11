Domenica torna "Un libro per tutti", sala della biblioteca intitolata a Giacomo Agrati

Giacomo Agrati: una sala della biblioteca di San Vittore Olona sarà intitolata al famoso storico locale - scomparso nel 2020 - durante l'evento "Un libro per tutti".

A Giacomo Agrati una sala della biblioteca

Tutto pronto per la tradizionale manifestazione "Un libro per tutti" l'open day della biblioteca di San Vittore Olona tra i lettori. Che quest'anno vedrà un momento decisamente emozionante: l'intitolazione della Sala Paesaggi della biblioteca a Giacomo Agrati, storico locale ed ex assessore, ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco scomparso nel 2020, un personaggio che ha fatto, e raccontato, davvero la storia del paese.

L'evento, promosso dall'assessorato alla Cultura e in collaborazione con il Gruppo di lettura della biblioteca, è in programma domenica 24 novembre 2024 a Villa Adele: alle 9.30 apertura della giornata con la musica del Complesso bandistico sanvittorese, alle 12.15 intitolazione della sala a Giacomo Agrati, «storico e ricercatore locale e non solo, che attraverso i suoi lavori ha contribuito in maniera significativa a tramandare e conservare le tradizioni del territorio» ricorda il sindaco Marco Zerboni.

Si proseguirà poi , alle 15.30, all'inaugurazione delle Panchine del respiro, a cura dell Ffc, Fondazione per la ricerca della fibrosi cistica-Delegazione di Altomilanese-Legnano.

Alle 16 sarà la volta di "Con Dorothy sulla strada di mattoni gialli", laboratorio teatrale per l'animazione della lettura per bambini da quattro a nove anni a cura di Dedalus.

L'ex sindaco: "Si trovi spazio anche per il suo archivio"

Riguardo l’intitolazione di una sala di Villa Adele ad Agrati, interviene l’ex sindaco e ora membro della lista di minoranza Civicamente Daniela Rossi: "Dopo la scomparsa di Agrati, io stessa chiesi alla famiglia di donare al Comune i documenti che Giacomo aveva ricuperato negli anni per poter scrivere i suoi libri: fotografie, lettere dal fronte e testimonianze raccolte con il metodo “porta a porta” dalle moltissime famiglie dalle profonde radici sanvittoresi - afferma Rossi - Ho sempre riconosciuto ad Agrati la passione verso la storia di San Vittore Olona e di averla fatta conoscere attraverso la vendita dei suoi libri. Ci sembrava molto bello e interessante, come Amministrazione che ha sempre avuto a cuore la storia e le tradizioni locali, dedicargli uno spazio per contenere il suo archivio composto da innumerevoli pezzi che tanti “donatori” avrebbero voluto rivedere e che rimarrebbe patrimonio collettivo. Ci auguriamo che ciò avvenga e che, a breve, si possa organizzare un altro momento dedicato ad Agrati e ai sanvittoresi».