Domenica sera debutta il Quartetto di Eugenia Canale

Domenica 29 maggio 2022 alle 21 debutta a Magenta (cortile di Casa Giacobbe) il quartetto di Eugenia Canale, pianista con un'importante carriera all'attivo nel panorama del jazz italiano. L’ingresso è libero.

La formazione della poliedrica musicista riunisce alcuni tra i più importanti jazzisti della scena contemporanea: Max De Aloe (armonica cromatica e fisarmonica), Riccardo Fioravanti (contrabbasso) e Marco Castiglioni (batteria).

Max De Aloe a proposito della sua musica afferma:

"Se è vero che oggi i giovani musicisti di jazz sono tecnicamente più preparati che in passato è però anche vero che è raro trovare una giovane musicista che possa racchiudere un talento così multiforme come Eugenia Canale. Eugenia è indubbiamente un’eccellente e preparatissima pianista jazz, a suo agio anche in difficili repertori classici, ma quello che colpisce maggiormente è la sua poetica, la sua idea di musica, il suo stile e il suo modo di organizzare la musica in gruppo. Compone musica mai banale, anche difficile, ma che non diventa mai esercizio di stile fine a sé stesso. La sua è una visione contemporanea della musica, mai scontata, che nello stesso tempo ha il pregio di arrivare, ne sono sicuro, anche chi non segue il jazz. È indubbio che se critici e importanti organizzatori vinceranno la pigrizia di alimentare i soliti nomi e avranno voglia di dare una chance alla sua musica dandogli la possibilità di grandi palchi avremo una nuova grande del jazz italiano".