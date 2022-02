Dialoghi d’inclusione, ultima serata al Maggiolini

Appuntamento giovedì sera con l’attrice Lucilla Giagnoni direttrice artistica del Teatro Faraggiana di Novara

A moderare l'incontro l'ex sindaco di Rho Paola Pessina

L'attrice Lucilla Giagnoni protagonista all'auditorium Maggiolini

Terza e ultima tappa per i Dialoghi di inclusione all’auditorium Maggiolini di via De Amicis a Rho. Dopo il primo incontro con Michele Diegoli e Matteo Andreone, dedicato al tema dell’Umorismo, dopo la serata con Raymond Bahati e il coro interculturale Elikya e Marco Sciammarella con una rappresentanza della band di AllegroModerato, il dialogo su “Teatro e inclusione” vedrà protagonisti giovedì 17 l’attrice Lucilla Giagnoni, direttrice artistica del Teatro Faraggiana di Novara, e Lamberto Giannini, che dirige la Compagnia Mayor Von Frinzius.

A moderare lo scambio sarà Paola Pessina. Il ciclo «L’arte dell’inclusione è promosso nella formula del dialogo a più voci dallo Spazio De Amicis, nato dalla collaborazione fra Polisportiva San Carlo, Baskin, Fede e Luce e Parrocchia San Vittore, insieme con il Comune di Rho e la Fondazione comunitaria Nord Milano. La prima serata è servita a comprendere come, affrontando con stile leggero anche le situazioni difficili, l’umorismo possa essere strumento di integrazione culturale e sociale. Ieri sera, giovedì 10 si è scoperto, attraverso due esperienze musicali, come coltivare il proprio talento possa permettere di esprimere la propria unicità e metterla in dialogo con quella degli altri: le due formazioni musicali, anche attraverso l’esibizione di alcuni elementi, hanno mostrato i frutti del crescere in gruppo, divenendo laboratorio sociale aperto a varie esperienze.

La serata di giovedì si concentrerà sull’arte del teatro

L’ultima serata si concentrerà sull’arte del teatro, che permette alle storie degli uomini di diventare racconto, di toccare i cuori portando su un palco luci e ombre. Per questa sua natura aperta e invasiva – spiegano gli organizzatori – il teatro può essere luogo naturale di inclusione. Sul palcoscenico tutti hanno qualcosa da recitare per loro stessi e per gli altri Per partecipare in presenza all’Auditorium Maggiolini occorre prenotarsi: si può accedere alla piattaforma Eventbrite digitando “l’arte dell’inclusione” oppure utilizzare il qr code sulle locandine che si trovano in città. Per seguire l’incontro in streaming basta collegarsi con il canale youtube dell’Oratorio San Carlo Rho.