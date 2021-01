Dall’esperienza dell’intrattenimento dialettale dello «Scosso» Andrea Fusè, è nata una nuova band magentina che gioca e scherza con la musica.

Nuova band locale

Si chiamano Punktobia e sono Marco Zanoni, Mattia Albizzati, Mauro Silva e, appunto, Andrea Fusè, ribattezzato, anche il «Sun sempar chi», l’uomo d’esperienza del gruppo che in passato ha tentato la fortuna anche in tv. «Tutto è nato un po’ per gioco, mischiando il punk rock con il dialetto magentino – spiegano – Proveremo a far divertire gli spettatori in questo momento difficile. Come tutte le cose belle, è nato tutto per scherzo. Abbiamo fatto alcune prove, il risultato ci piaceva e abbiamo deciso di andare avanti con questo progetto. Perché portare avanti le tradizioni, così come il dialetto, lo riteniamo importante».

Dialetto, musica e divertimento coi Punktobia

Musica e tradizione dialettale, divertimento e un po’ di storia locale: ridendo e scherzando, la band sta uscendo con la quarta canzone, tutte disponibili sul loro canale Youtube: «Influezer», «Derva i bar», «La barca me l’han ciulà». «Nella prima canzone ci siamo divertiti tirando in ballo anche il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, con la storia del cocco diventata famosa durante la pandemia – continuano – Stiamo partecipando a un talent online con ottime risposte. La prossima canzone, in uscita, sarà un urlo di rabbia contro la violenza sulle donne. E’ intitolata “Basala in mes al marigon”. Tutte canzoni divertenti e cariche d’energia».Per ora si suona e si canta a distanza ma, appena la pandemia terminerà, il gruppo punta a trovarsi ed esibirsi anche dal vivo.