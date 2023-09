Decima serata con gli autori per il festival LetTherario

Domenica 10 settembre alle ore 21 si è svolto, presso il Cortile del Castello Visconteo di Abbiategrasso, il decimo incontro della rassegna LETthéRARIO 2023, organizzato dall’Assessorato alla Cultura attraverso la Biblioteca di Abbiategrasso e il circolo letterario Galà 108-Carpe Diem.

Decima serata insieme per il Festival Lettherario

Lo scrittore e romanziere Alessandro De Vecchi, ha dato il benvenuto ai presenti e ringraziando pubblico, autori, biblioteca e Comune. Gli autori in programma erano Marcela Rodríguez Valdivieso (Cile, 1953) scrittrice e poeta, che ha presentato “Sueños de Libertad/Sogni di Libertà” e Julio Araya Toro (Cile, 1967) scrittore, poeta e storico, che ha dovuto presentare “El Crimen Olvidado en el Parlamento Chileno”, perchè purtroppo il libro non è arrivato della stamperia, e come piano B ha presentato un altro saggio storico insieme alla moglie Marcela intitolato “La Famiglia Ingalls”.

Successivamente De Vecchi ha dialogato e introdotto e presentato in forma brillante e magistrale l'opera della Rodriguez “Questo opuscolo poetico bilingue (spagnolo/italiano) contiene parte della opera poetica (2003-2023) di Marcela Rodríguez in cui la poeta in forma semplice parla di libertà, dolore, giustizia, speranza, ideali, sogni e amore, forse pensando ai tempi duri in cui ha dovuto vivere sotto una dittatura durata diciotto anni e quello ha segnato un'intera generazione, fino ai giorni nostri in cui il Cile vive sotto una “pseudo-democrazia” (1990-2023) che ha perfezionato l'eredità della dittatura di Pinochet (1973-1990)”.

La presentazione dell'altra opera

Successivamente De Vecchi ha presentato l'opera di Araya “Questo libro parla della Famiglia Ingalls della serie tv ‘La Piccola Casa nella Prateria’, dove gli autori (Rodríguez e Araya) hanno fatto delle ricerca sulla biografia della famiglia Ingalls: papà Charles, mamma Caroline e le quattro figlie, Mary, Laura, ‘Carrie’ e Grace. Con tanto di fotografie dei veri protagonisti della storia reale e come narra le difficoltose vicissitudini di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria, vicino a un paesino del Minnesota chiamato Walnut Grove”.

Una bellissima serata dove gli autori si sono alternati per le domande e le risposte di De Vecchi e anche per leggere dei brani loro libri, con la voce di Monica Oldani, che ha saputo dare vita e anima alle poesie della Rodríguez. Ha commosso, emozionato e ha saputo fare pensare il pubblico con le sue poesia e speranze di vita. Sono intervenuti tanti amici degli autori: Francesco Bottene, Presidente del Consilio Comunale, Enrico De Paoli, Cantautore e Musicista, Giovanna Repossi, Storytelling presso “Livein Magazine” e Clelia Frontini, Attrice e Declamatrice. La prossima e ultima data sarà domenica 17 settembre alle ore 21, con gli scrittori Lucio Da Col, Giuseppe La Barbera e Vìctor Escobar Arias.