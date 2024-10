Ha debuttato domenica 29 settembre, al Teatro Regio di Parma la nuova produzione de La Battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi con la regia di Valentina Carrasco.

Debutto al teatro Regio di Parma per la "Battaglia di Legnano"

I gonfaloni delle Contrade, del Collegio dei Capitani e della Famiglia Legnanese – schierati al pronao del Teatro Regio di Parma – non hanno semplicemente accolto ospiti e spettatori della prima de La Battaglia di Legnano, ma hanno, se possibile, ancor più nobilitato un evento come Verdi a passo di danza, azione coreografica sulle musiche di verdi a cura delle scuole di danza di Parma. Stupore e curiosità per i presenti, un pubblico raffinato, certo non facile alla sorpresa.

L’evento, ha visto dispiegarsi la collaborazione messa in campo da Fondazione Palio di Legnano con il Teatro Regio di Parma, uno dei più autorevoli player culturali del nostro Paese.

Presente una delegazione legnanese

Presente alla Prima una delegazione legnanese composta dalle massime cariche civili e paliesche: il Sindaco della Città di Legnano Lorenzo Radice, l’Assessore alla Cultura con delega al Palio Guido Bragato, il vicepresidente di Fondazione Palio di Legnano Luca Roveda unitamente ai membri del Consiglio Alberto Romanò e Massimiliano, il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, il Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade Raffaele Bonito ed il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci. Ad accoglierli, il sovrintendente del Teatro Regio, Luciano Messi, che ha riservato al Sindaco Radice ed all’Assessore Bragato il massimo riguardo, ossia il Palco Reale.

La prima del Regio è stata l’occasione per inaugurare anche un’esposizione fotografica presso il Gran Cafè del Teatro, nonché una mostra di abiti, gioielli, armi ed accessori nelle prestigiose sale del Ridotto. La mostra sarà visitabile per tutta la durata del FestivalVerdi (per info: https://www.teatroregioparma.it/visita-il-teatro-regio/ ).

La bellezza degli abiti del Palio non è passata inosservata. Visitatori e curiosi sono stati attratti dallo splendore dei costumi storici del Palio, così come Valentina Carrasco (regista), Margherita Palli (scenografa) e Silvia Aymonino (costumista) che hanno espresso commenti entusiasti per il lavoro di ricerca e ricostruzione operato dalle Contrade.

Il commento del vicepresidente della fondazione

Al termine della serata, la delegazione ha partecipato al ricevimento di gala organizzato da Mediaset, media partner del Teatro Regio e del FestivalVerdi.

