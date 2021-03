Dantedì, la Ualz lo celebra con cinque conferenze

Dantedì, l’Università anziani di Legnano e zona lo celebra con cinque conferenze online.

Dantedì, ecco come lo celebra a Ualz

“Quest’anno il Dantedì, la giornata istituita per celebrare Dante Alighieri, coincide con l’anniversario dei 700 anni dalla morte del poeta – spiega la direzione dell’Università anziani di Legnano e zona – La data del 25 marzo è stata scelta perché è il giorno in cui inizia il viaggio ultraterreno della Divina Commedia, è un giorno di festa istituzionale e popolare, che coinvolgerà tutti noi perché Dante è di tutti”. La Ualz propone cinque conferenze online (tre già svolte e due in programma) che si prefiggono di analizzare da angolature diverse il tempo, la figura e l’opera del “Sommo poeta”. Tutte saranno disponibili sulla piattaforma YouTube, sul canale ualz.legnano.

Il programma delle conferenze

Tre sono già visibili, due sono in calendario per le prossime settimane.

Conferenze già visibili:

8/2/2021 Un omaggio a Dante, relatore professor Sergio Breda, “Conoscere la figura di Dante attraverso le parole ed uno scritto di Giovanni Boccaccio”, link -https://youtu.be/WSIeEf0Y_I4

22/3/2021 Il cielo di Dante, relatore professoressa Paola Reggiani, “Il viaggio percorso nella Divina Commedia, attraverso riferimenti alla posizione delle stelle e dei pianeti sulla volta celeste rendono reale l’esperienza del poeta”, link – https://youtu.be/sxY3mJ0uC8Q

25/3/2021 Dante il mago delle similitudini, relatore dottor Giuseppe Landonio, “Dante ha dato alle similitudini una centralità unica, tramite il suo uso la Commedia diventa un testo ancor più ricco e affascinante…”, link – https://youtu.be/6e4zwBAFmYY

Conferenze programmate

12/4/2021 “Viaggio nell’Inferno di Dante”, relatore Mimma Basile, link – https://youtu.be/QRrWCPl0iPI

26/4/2021 2Il dovere della conoscenza: la figura di Ulisse da Dante a Primo Levi”, relatore professoressa Nuccia Razzini, link – https://youtu.be/4_4TCB1bv54